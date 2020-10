Covid-19 : 200 personnes testées à Jarnac en Charente après 11 cas positifs dans un Ehpad

Une vaste opération de dépistage du Covid-19 est lancée depuis dimanche au sein de la Résidence Médico-Sociale de Jarnac, en Charente. Après que onze résidents de la partie Ehpad ont été testés positifs dimanche soir.

Ces onze résidents ont tous présentés des symptômes en même temps, de la fièvre, détectée par l'infirmière de l'Ehpad. Des cas groupés et simultanés "assez inédits", selon le directeur des Hôpitaux de Grand Cognac, dont dépend l'Ehpad de Jarnac. Les malades ont été immédiatement placés à l'isolement, dès dimanche soir. Les tests pratiqués lundi ont alors confirmé qu'ils étaient malades du coronavirus.

Les visites ont ont alors été suspendues au sein de l'Ehpad de Jarnac. Et un dépistage massif a ensuite été lancé, dès mardi matin, au sein de l'ensemble de la Résidence Médico-Sociale, qui accueille également des personnes handicapées, en dehors de l'Ehpad réservé aux personnes âgées dépendantes. Le dépistage concerne un peu plus de 200 personnes au total : 128 résidents, et tous les professionnels qui travaillent dans la Résidence. Les résultats attendus jusqu'à ce mercredi soir.

Pour l'instant, les malades se portent "plutôt bien", selon la direction, à l'exception d'un des résidents, qui présente des signes d'aggravation, mais qui n'est pas hospitalisé. Le personnel a été renforcé au sein de l'Ehpad, et du matériel supplémentaire livré.