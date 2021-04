Covid-19 : 300 pompiers de la Loire formés pour vacciner à la salle omnisport de Saint-Étienne

Où piquer précisément ? Que dire à la personne qui vient se faire vacciner ? Comment effectuer les bons gestes ? Autant de questions que se sont posés quelques 300 pompiers de la Loire, qui s'étaient portés volontaires pour participer à la grande campagne de vaccination contre le Covid-19. Ils sont autorisés à faire des injections depuis le 11 mars dernier, à la suite d'un décret du Premier ministre.

Une formation théorique et pratique de deux heures

Nos pompiers ligériens devraient en grande majorité réaliser les vaccinations dans le vaccinodrome qui doit ouvrir ce samedi 10 avril à la salle omnisport de Saint-Étienne. Mais avant, ils ont tous suivi une formation théorique et pratique de deux heures. "C'est vraiment bien cette formation", confie Alain, pompier de Saint-Martin-la-Plaine. "Ça permet aussi de répondre aux questions qu'on se pose sur le virus, les gestes barrières et la vaccination."

Lui et ses collègues ont par exemple appris que ce n'est pas parce qu'on est vacciné qui ne faut plus respecter les gestes barrières. "C'est important de leur donner des clefs de compréhension de l'épidémie", explique la capitaine Gaël Fey, cadre de santé au Service départemental d'incendie et de secours de la Loire et formateur. "Ils pourront ensuite diffuser ces informations actualisées auprès de leurs collègues dans les centres de secours."

Les pompiers se forment aussi à utiliser les seringues de vaccination. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Pincer la peau et enfoncer toute l'aiguille

La pratique, c'est Cindy qui s'en charge. La jeune femme est elle aussi pompier volontaire, mais également infirmière et CHU de Saint-Étienne. "En soi, ce n'est pas très dur", explique-t-elle la seringue en main. "Il faut désinfecter le bras de la personne, pincer la peau de l'épaule avec ses deux doigts et enfoncer toute l'aiguille, elle est adaptée à la peau pour aller en intra-musculaire."

Plus il y aura de centres de vaccination, plus vite on pourra retrouver une vie normale

"Je pense que je vais appréhender un peu les deux ou trois premières fois", glisse Alain juste après avoir essayé. "Mais je ne me suis pas posé de question pour participer à cette campagne. Plus il y aura de centres de vaccination, plus vite on pourra retrouver une vie normale." Pour élaborer cette formation express, les pompiers ont fait appel au CHU de Saint-Étienne, qui élaborer les supports du cours théorique. D'ici samedi, les pompiers qui le souhaitent peuvent aussi retourner s'entraîner à piquer à l'hôpital.