Covid-19 : 320 000 créneaux de vaccination ouverts d'ici fin janvier dans le Bas-Rhin

Réouverture de centres de vaccination, campagnes organisées par la protection civile, par la médecine du travail, vaccination à domicile… Pour pouvoir suivre les annonces du gouvernement de la semaine dernière et l'ouverture de la 3ème dose à tous les plus de 18 ans, les ARS de nos départements remobilisent tous leurs moyens d'action. En Alsace, comme dans tout le Grand Est, l'épidémie de Covid-19 progresse fortement, avec des taux d'incidence désormais supérieurs à 300 cas pour 100.000.

Ouverture de centres de vaccination

Dans le Bas-Rhin, six centres de vaccination vont rouvrir ce samedi ou dès la semaine prochaine :

Bischwiller (samedi)

Lingolsheim (samedi)

Obernai (samedi)

Wasselonne (début de semaine prochaine)

Schiltigheim

Mertzwiller (courant de la semaine prochaine)

Le vaccinodrome et le centre des Haras ouvriront d'ici janvier 2022.

Des créneaux supplémentaires

Chaque jour de nouveaux créneaux de vaccination sont ouverts assure la médecin coordinatrice de l'ARS 67, Laure Pain. 35 000 seront ajoutés d'ici dimanche et 320 000 d'ici fin janvier.

"Il faut être patient, dit elle, réactualiser les sites Doctolib et Vite ma dose". En seulement quelques jours le nombre de prises de rendez-vous a doublé dans le département. On est passé de 40 000 prises de rendez-vous en décembre à 88 000. Forcément ca crée des embouteillages mais "150 000 doses de vaccins sont dans les stocks du département et d'autres vont arriver". Largement de quoi satisfaire toutes les demandes assure la responsable de l'ARS dans le Bas-Rhin.

72% des plus de 65 ans éligibles ont déjà reçu leur 3ème dose et pour les plus âgés, prioritaires, des créneaux sont "mis de coté", assure Laure Pain.

Dans nos départements, le taux d'incidence continue d'augmenter. Le Haut-Rhin enregistre 392 cas pour 100 000 habitants. Le Bas-Rhin en compte 377 pour 100 000.