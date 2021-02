Covid-19 : 40 cas de variants identifiés en Dordogne selon Olivier Véran

Les variants du Covid-19 progressent en Périgord. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué ce jeudi soir lors d'une conférence de presse que "près de 40 cas" de variants ont été identifiés en Dordogne sur ces quatre derniers jours. Il pourrait s'agir des mutations sud-africaines ou brésiliennes du virus.

Des cas à Nontron

Ces cas seraient issus de clusters bien identifiés "et donc contre lesquels on peut lutter activement, en redescendant et en remontant les chaînes de contaminations pour éviter leur propagation" a précisé Olivier Véran.

S'il n'a pas donné de précision sur la localisation de ces cas, tout laisse à penser que certains se situent dans le Nontronnais. Ce jeudi matin lors d'un point presse de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, le professeur Patrick Dehail avait évoqué la présence de variants à Nontron. Une importante campagne de tests est d'ailleurs prévue ce lundi dans la commune.