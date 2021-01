Covid-19 : 400 morts en Berry depuis le début de la deuxième vague de l'épidémie

La deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 reste meurtrière en Berry. Selon les données publiées par l'Agence régionale de santé, on déplore 400 morts dans l'Indre et le Cher depuis le 1er septembre. Ce mercredi, le coronavirus a fait quatre nouvelles victimes dans le Cher. Il s'agit du département le plus touché en Centre-Val de Loire avec 311 décès depuis le 1er septembre. Dans l'Indre, 89 décès liés au Covid ont été recensés.

Le Cher, département le plus touché en Centre-Val de Loire

La barre des 300 morts avait été franchie le 22 décembre 2020. En trois semaines, 97 personnes ont perdu la vie à cause du Covid, selon les données de l'Agence régionale de santé. Par rapport à ce point de comparaison du 22 décembre, on peut constater qu'il n'y a plus de recul de l'épidémie de coronavirus dans nos départements berrichons. En effet, 14 malades du Covid sont en réanimation en Berry (contre 11 il y a trois semaines). Et 155 patients sont hospitalisés pour une infection au Covid, c'est 10 de plus en trois semaines.

Le taux d'incidence (nombre de personnes positives pour 100 000 habitants) continue également de progresser en Berry. Il s'élève à 277 dans le Cher et à 200 dans l'Indre. Est-ce à dire que l'Indre va également basculer en couvre-feu anticipé à 18 heures comme le Cher ? On devrait en savoir plus jeudi 14 janvier à l'occasion de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement sur la situation de l'épidémie.