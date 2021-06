Covid 19 : 50% de couverture vaccinale dans la Vienne

Selon un dernier bilan de la préfecture de la Vienne, 50% de la population éligible est vaccinée contre le covid 19 avec au moins une dose. 87% des plus de 75 ans sont a minima primo vaccinés.

Près de la moitié des habitants de la Vienne ont reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid 19. Cela représente 219 172 personnes. Parmi eux 114 891 poitevins ont les deux doses et sont donc complètement vaccinés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Actuellement 87% des plus de 75 ans sont vaccinés dans le département et 88% des 65-74 ans Le vaccin marche bien aussi chez plus les jeunes avec 42,5% de taux de vaccination chez les 18 - 49 ans.

Au regard des doses disponibles de vaccin Pfizer dans la Vienne, 23 780 injections sont programmées cette semaine

Dans les Deux Sèvres, 186 643 personnes ont reçu au moins une dose.