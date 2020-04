Covid-19 : 60 kilos de chocolat pour les soignants des hôpitaux de Clermont-Ferrand et Thiers !

Six boulangers-pâtissiers se sont réunis pour une action collective : produire dix kilos de chocolat chacun (60 kilos au total) pour les personnels soignants des CHU clermontois Estaing et Montpied, et le CHU de Thiers

Ils voulaient "faire une action ensemble". Six maîtres-artisans ont décidé de réserver dix kilos de leur production de chocolats de Pâques pour les offrir aux soignants. "Quand le confinement est arrivé, on a tous eu peur. On avait la boule au ventre, mais on s'est surtout dits que pour les soignants, ça devait être pire, donc on s'est mobilisés pour eux", explique Nicolas Servaire, boulanger-pâtissier à la Glacière, à Clermont-Ferrand.

Des coccinelles en chocolat pour les soignants ! - Nicolas Servaire

Du chocolat pour les soignants - Nicolas Servaire

C'est lui qui est à l'initiative de ce projet qui rassemble des artisans de la région. "A part moi, il y a Philippe Chapelon, du Pont-de-Dore, qui m'a donné envie de faire ce métier. Il y a Thierry Charlat à Billom et Didier Clavel à Cournon, qui sont mes deux meilleurs amis. Et il y a les deux frères Vacher, à Chamalières, qui sont des références dans le métier", énumère-t-il. Chacun s'est réparti les secteurs : à messieurs Chapelon et Charlat de livrer à Thiers ; à monsieur Servaire et l'un des frères Vacher de livrer au CHU Estaing ; et à l'autre frère Vacher et à monsieur Clavel de livrer au CHU Montpied.

"On arrive à travailler. Dans ma boutique, j'ai fait installer du plexiglas pour protéger les vendeuses, j'ai acquis des masques et du gel. On s'en sort. Nous artisans, nous nous devons d'être là. On espère que des collègues nous suivront" - Nicolas Servaire, boulanger-pâtissier à Clermont-Ferrand

Le chocolat sera livré vendredi ou samedi dans les établissements hospitaliers. Les soignants auront même droit à quelques viennoiseries. Nicolas Servaire espère que cette initiative en entraînera d'autres. _"_On ne voulait pas en faire une affaire d'argent. On ne s'est pas caché derrière une fédération, on a pris notre portefeuille. La période est pas bonne pour le chocolat, on perd environ 30% de notre chiffre d'affaires. Mais on réagira et on rebondira d'après. On ne va pas se plaindre : certains établissements sont fermés, comme les bars ou les restaurants."