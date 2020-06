Covid-19 : 720 000 personnes âgées n'ont eu aucun contact avec leur famille pendant le confinement

Le 4e rapport des Petits Frères des Pauvres est consacré à l'impact du confinement chez les personnes âgées. Il révèle que les relations familiales se sont intensifiées chez une majorité de personnes, mais que les relations amicales et de voisinages ont diminué. Et malheureusement, 720 000 personnes âgées n'ont eu aucun contact avec leur famille pendant le confinement.

Le local des Petits Frères des Pauvres à Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

Selon le rapport , 87 % des personnes âgées ont trouvé quelqu’un à qui se confier pendant le confinement, 650 000 n’ont trouvé personne à qui parler. 41 % des personnes âgées estiment même que cette solitude a eu un impact négatif sur leur santé morale et 31 % sur leur santé physique.

"Ma mère de 90 ans a pris conscience de son âge" explique ce Clermontois. "Elle a trouvé que la gestion de cette période par les autorités n'était pas adaptée aux personnes âgées. Heureusement qu'elle était chez elle, elle n'aurait pas supporté d'être enfermée dans une maison de retraite."

Christine 90 ans "j'ai la chance d'être en forme chez moi !" © Radio France - Claudie Hamon

Le confinement a surtout mis en lumière des réalités diverses. Pierre et Marie 70 ans passés ont la chance de vivre ensemble et en bonne santé. "On n'a pas mal vécu ces deux mois de confinement, avoue Marie, parce qu'on était deux. J'en ai profité pour lire et revoir des films. Et il y avait les applaudissements du soir. On voyait qu'on allait tous bien. On s'appelait régulièrement entre voisins."

Pour Christine 90 ans, le confinement n'a pas été pesant non plus. "J'ai fait beaucoup de masques pour mes amis, les voisins. Et puis j'ai fait les courses pour ma fille qui était en télétravail. C'est le monde à l'envers, non ?"

A 82 ans, Jeanine a vécu le confinement dans sa maison du Cantal avec un grand jardin "J'avais du travail par dessus la tête ! Un agent de la mairie m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, mais il a bien vu que je n'avais besoin de rien. J'ai vécu un confinement doré !"

Malgré cette diversité de situations, le rapport révèle que 32 % des Français de 60 ans et plus ont ressenti de la solitude tous les jours ou souvent, soit 5,7 millions de personnes. 13 % ont ressenti cette solitude de façon régulière.

Ce sondage inédit financé par Les Petits Frères des Pauvres est réalisé par l'institut CSA Research sur 1500 personnes de 60 ans et plus.