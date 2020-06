Covid-19 : à Clamart, le casse-tête d'une maison de retraite pour concilier chaleur et protocole sanitaire

Éprouvés par l'épidémie de covid-19, les Ehpad affrontent en ce moment les températures caniculaires. Après plusieurs mois de confinement et d'inquiétude, résidents et personnels d'une maison de retraite clamartoise s'en seraient bien passé.

Il y a eu la pénurie de masques, le confinement, l'épidémie qui a tué six résidents... Place désormais aux températures caniculaires, à peine le déconfinement entamé, doucement, au sein de l'Ehpad Ferrari à Clamart (Hauts-de-Seine). La direction de l'établissement, qui compte 160 personnes âgées, s'organise tant bien que mal pour leur garantir de la fraîcheur tout en évitant la propagation du coronavirus. Plus de climatisation centrale, mais des climatiseurs pour rafraîchir les pièces vides, et des astuces pour aider les résidents à traverser cette période difficile.

"On refroidit les parties communes"

A l'intérieur de l'établissement, une trentaine de climatisateurs mobiles sont dispatchés dans les parties communes et mis en marche quand les résidents sont dans leur chambre, avant d'être éteints au moment du repas ou du feuilleton télé. À ce moment-là, "on refroidit les parties communes, en gardant les portes des chambres ouvertes de manière à ce que les chambres soient un peu rafraîchies aussi", explique Louis Matias, le directeur.

Dans les chambres cet été, interdiction de laisser tourner le ventilateur, installé dans chaque chambre, lors des visites médicales. "On les met au plus près des portes avec un petit linge humide pour bien rafraîchir, et on les éteint quand on rentre dans la chambre pour ne pas brasser l'air et diffuser le virus partout", raconte Lauranne, une infirmière.

