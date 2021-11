Covid-19 : à Orléans, la brasserie "Le Studio 16" reçoit les annonces gouvernementales avec philosophie

Face au rebond épidémique et à la cinquième vague du Covid-19, Olivier Véran, le ministre de la Santé a annoncé un ensemble de nouvelles mesures ce jeudi 25 novembre 2021. Dès ce vendredi 26 novembre, un décret sera publié pour généraliser le port du masque en intérieur dans tous les établissements recevant du public, y compris dans les lieux soumis au pass sanitaire comme les bars et restaurants où il était jusqu’alors autorisé d’enlever le masque pour se déplacer.

Pas de surprise pour le Studio 16

Le gérant du Studio 16, restaurant installé place du Martroi, à Orléans, Cyril Kolodziejski, relativise face aux annonces qu'il mettra avec ses collaborateurs en application dès ce vendredi 26 novembre 2021. "Depuis le début de la crise, on a appris à être un peu philosophe. On comprend bien que la situation sanitaire ne va pas en s'améliorant donc on doit aussi à notre niveau, en tant que commerçants, participer à la protection de nos clients et nos collaborateurs". Il espère surtout que son établissement ne referme pas. "Le port du masque nous convient même si on fait un métier relativement physique où on se déplace debout avec des charges. Mais on va se plier à la règle."

Nous n'avons pas le choix - Cyril Kolodziejski, gérant du Studio 16 à Orléans

Pour les clients du Studio 16, la plus grande brasserie d'Orléans, ces annonces gouvernementales ne vont pas changer les habitudes comme l'explique l'un d'eux, Bertrand Chaline. "Il va bien falloir trouver une solution donc si il faut porter le masque et prendre des précautions alors pourquoi pas. Et de toutes façons, nous n'avons pas le choix". La réaction est presque la même quelques tables plus loin pour Delphine Leclerc. "Pour moi ça ne va rien changer. Je pense qu'on a pas le choix. C'est le contexte qui fait qu'aujourd'hui, il faut suivre la règle. Donc s'il faut que je mette le masque, je le mettrais."