Covid-19 : à Orléans, les quais de Loire restent ouverts

C'est une information qui devrait être appréciée des orléanais (et des autres) : contrairement à d'autres villes en France, comme Toulouse (qui interdit l'accès aux bords de la Garonne) les quais de Loire restent ouverts dans l'agglomération orléanaise, indique ce jeudi la préfecture du Loiret.

"La situation épidémique dans le Loiret est certes sur un plateau élevé mais elle est contenue, avec un taux d'incidence légèrement inférieur à 140 cas positifs pour 100.000 habitants dans la métropole d'Orléans", rappelle le directeur de cabinet de la préfète du Loiret Xavier Marotel.

On a conscience que c'est dur pour les gens"

Les quais ne seront donc pas fermés, comme cela avait été le cas lors du premier confinement en 2020 : "on a bien conscience que c'est dur pour les gens, que tout le monde a besoin de revoir le soleil et d'en profiter, surtout que ce sont les vacances scolaires". Et il devrait en effet y avoir du monde le week-end prochain sur les bords de Loire à Orléans, comme ce fut le cas le week-end dernier.

Plus de policiers sur les bords de Loire le week-end prochain

Toutefois, la préfecture annonce que la présence de policiers nationaux et municipaux sera renforcée ce week-end sur les bords de Loire et sur la base de loisirs de l'île Charlemagne : "l'objectif n'est pas du tout de verbaliser, mais de faire de l'accompagnement et de la pédagogie, pour éviter les attroupements et que les gens soient trop proches les uns des autres".

Cette décision a été prise "main dans la main" avec le maire d'Orléans Serge Grouard, indique M. Marotel, qui a rencontré la préfète Régine Engström ce mercredi à ce sujet (entre autres). L'arrêté municipal dit "anti-bivouac" qui interdit la consommation d'alcool sur le quai du Roi à Orléans reste opérationnel, explique la préfecture. Par ailleurs, autres rappels : le couvre-feu de 18 heures s'applique évidemment (les bords de Loire doivent être désertés à cette heure), et le port du masque en extérieur est toujours obligatoire par arrêté préfectoral dans la métropole orléanaise.