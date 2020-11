Covid-19 à Périgueux : 6500 masques pour les personnes âgées distribués par la mairie

La mairie de Périgueux prépare acuellement l'envoi de 6500 masques aux habitants de 65 ans et plus. Ils arriveront directement dans les boîtes aux lettres des personnes concernées.

Les services de la ville de Périgueux s'organise en ce moment pour protéger les personnes les plus vulnérables face à l'épidémie de coronavirus. 16 agents sont actuellement en train de mettre sous plis 6500 masques. Les habitants de 65 ans et plus en recevront un chacun dans leur boîte aux lettres.

16 agents de la Ville de Périgueux préparent l'envoi de 6500 masques aux personnes de 65 ans et plus - Mairie de Périgueux

Quelques informations pratiques pour mieux vivre le confinement

Si vous souhaitez être appelé toutes les semaines pour disposer d'une écoute, il vous suffit d'appeler le centre communal d'action social au 05.53.53.11.54 ou de vous rendre sur perigueux-ccas.fr pour vous inscrire. En appelant ce même numéro de téléphone, vous pourrez en savoir plus sur le portage des repas à domicile et sur la livraison des courses.

Comme France Bleu Périgord vous l'expliquait dans un précédent article, vous pouvez désormais vous faire porter un livre de la médiathèque à domicile. Pour cela, il faut appeler le 05.53.45.65.45. Vous pouvez également réserver des CD et des DVD. Des documents que vous pouvez aussi récupérer en drive à la médiathèque.

Des contenus numériques (films, livres, musiques) sont aussi à disposition gratuitement sur le site dordogne.mediatheques.fr.