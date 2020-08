Covid-19 : à Pornic, des ambassadeurs veillent au respect des gestes barrières

Ils arpentent les plages, les sentiers et les marchés de Pornic tout l'été pour faire respecter les gestes barrières.Six jeunes ambassadeurs sont embauchés par la Ville pour rappeler aux vacanciers et aux habitants les règles sanitaires mais aussi les sensibiliser au respect de l'environnement.

Short marron, polo blanc, casquette bleue à l'effigie de la Ville de Pornic, Maia et Clément ne comptent plus les kilomètres à pied effectués depuis début juillet le long des plages et du sentier côtier. Le sentier, en bas du château, c'est là qu'ils doivent le plus rappeler les piétons à l'ordre. Le sentier est en sens unique pour réduire les risques de propagation du Covid-19 mais de nombreux promeneurs l'ignorent et ne font pas attention au panneau d'interdiction. Si certains essaient de contourner les ambassadeurs, la plupart des passants jouent le jeu sans rechigner même s'ils ne risquent pas d'amende. Sur les marchés, les deux étudiants vérifient que les gens portent bien le masque qui est obligatoire.

Sensibilisation au respect de l'environnement

Direction à présent la plage de la Noé Veillard. En raison du beau temps, elle est noire de monde. Mais spontanément, les gens respectent plutôt les distances. Les deux étudiants n'ont pas à intervenir. Maia et Clément profitent aussi pour repérer les fumeurs et leur distribuent des cendriers afin d'éviter qu'ils laissent leurs mégots dans le sable. Ils rappellent aussi à ceux qui laissent leurs détritus sur la plage que des poubelles sont installées à proximité.

On est toujours plutôt bien accueillis. Les gens ne sont pas agressifs. Ils acceptent gentiment de faire demi-tour car le sentier est à sens unique. C'est un job d'été plutôt sympa". Maia, l'une des 6 ambassadeurs

Le public a tendance à respecter les distances sur la plage © Radio France - Anne Patinec

Une expérience qui devrait être renouvelée

L'idée de ces ambassadeurs est venue au maire de Pornic Jean-Michel Brard lors du déconfinement où de nombreuses incivilités ont été constatées, notamment des bouteilles en verre cassées sur les plages. Comme les animations estivales ont été annulées en grande partie et que les saisonniers du service animation n'avaient plus d'activité, il n'a pas voulu laisser les étudiants sans job d'été. Il envisage d'ores et déjà de reconduire l'expérience l'an prochain car même si le Covid-19 n'est plus autant présent, la préservation de l'environnement sera toujours une priorité.