Covid-19 : à quoi s'attendre pour cette nouvelle journée de mobilisation dans l'éducation ?

Après une première journée de manifestation jeudi dernier, les enseignants se préparent à une nouvelle journée d'action ce jeudi 20 janvier, pour protester contre la gestion de la crise sanitaire dans l'éducation. 77.500 personnes étaient descendues dans la rue, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, et 38,5% des enseignants s'étaient mis en grève dans les écoles maternelles et élémentaires et 23,7% dans les collèges et lycées, selon le ministère de l'Éducation. A quoi s'attendre ce jeudi ?

Le jeudi 13 janvier, tous les syndicats de l'éducation avaient appelé à manifester. Plusieurs d'entre eux - FSU, CGT Educ'action, FO et SUD Education, ainsi que la FCPE, première organisation de parents d'élèves, et les mouvements lycéens FIDL, MNL et La Voix lycéenne - avaient appelé à "poursuivre la mobilisation", en s'engageant "dans une nouvelle journée d'action". Dans l'Académie de Limoges, les chefs d'établissement sont aussi appelés à manifester.

Cette semaine, toutefois, les syndicats s'attendent à une mobilisation moindre, tant en nombre de grévistes que de manifestants. "L'intersyndicale appelle au rassemblement, et non à la grève, car une grosse journée de grève interprofessionnelle est prévue pour le 27 janvier", indique Elvire Celma, représentante du SNES FSU dans le Territoire de Belfort, à France Bleu Belfort-Montbéliard. Les syndicats ont en effet d'ores et déjà appelé à la grève le 27 janvier, dans le cadre de la journée de mobilisation interprofessionnelle pour les salaires et l'emploi.

Pas d'appel à la grève ou de manifestation en Vaucluse, cette fois, où les enseignants vont tester d'autres modes de mobilisation ce jeudi, selon France Bleu Vaucluse. Ils vont ainsi envoyer une lettre au premier ministre et le SNUIPP-FSU appelle à se rassembler devant les écoles à la pause du midi. Si les syndicats nationaux appellent à la mobilisation, ce n'est pas non plus le cas des antennes locales en Dordogne, selon France Bleu Périgord. Pour la très grande majorité, les élèves périgourdins pourront donc aller à l'école.

Des annonces "pas suffisantes"

Les syndicats estiment malgré tout que "le chaos engendré par la gestion de la crise sanitaire mérite des réponses fortes, au-delà des engagements pris". Reçus jeudi dernier par le Premier ministre et le ministre de l'Éducation, Jean Castex et Jean-Michel Blanquer leur avaient promis notamment "cinq millions de masques FFP2" pour les enseignants et plus de remplaçants pour les enseignants absents.

Des annonces "pas suffisantes" pour les syndicats, qui ont appelé notamment à "créer tous les postes nécessaires pour assurer les remplacements" et à "doter les écoles et établissements en matériel de protection en nombre suffisant, bien au-delà des volumes annoncés". "Monsieur Castex et monsieur Blanquer ne répondent pas aux revendications, et même s'ils ont été ébranlés par la manifestation, ils n'ont pas pris la mesure du chaos qui règne dans les écoles et qui se poursuit", a souligné auprès de l'AFP Christophe Lalande de FO.

L'"affaire Ibiza" en fond de toile

Cette nouvelle journée de mobilisation intervient alors que le ministre de l'Éducation est fragilisé par de vives critiques, après la révélation lundi par Mediapart qu'il était en vacances à Ibiza quand il a annoncé le protocole sanitaire dans les écoles pour la rentrée de janvier. "Un symbole terrible" pour les syndicats. Selon les informations de France Bleu Maine, les enseignants sarthois ont d'ailleurs décidé d'organiser une "animation de plage Ibiza" au Mans ce jeudi.

Quant à la manifestation parisienne, pas déclarée à temps, elle "ne sera pas empêchée" par la préfecture. Comme lors de la précédente mobilisation le 13 janvier, le cortège partira à 14 heures du jardin du Luxembourg en direction du ministère de l'Éducation.