Covid-19 : à Rennes, des citoyens volontaires pour aider les plus fragiles

Pour soulager les associations très sollicitées à cause de la crise, la ville de Rennes fait appel à des Rennais qui accepteraient de donner un peu de leur temps pour aider les plus fragiles. 500 volontaires se sont engagés. Rencontre avec Anne qui aide Jean-Luc, non voyant, à faire ses courses.

C'est devenu une habitude, depuis le milieu de l'automne 2020, Anne et Jean-Luc se retrouvent tous les jeudi matin au même endroit et à la même heure. A 11h 30, devant le Super U du quartier de Bréquigny à Rennes (Ille-et-Vilaine), Anne, une volontaire de 60 ans, va aider Jean-Luc, un non voyant de 62 ans, à faire ses courses. Jean-Luc marche difficilement avec sa canne blanche et depuis qu'il connait Anne cette corvée quotidienne n'est plus une souffrance.

Un soulagement

"Je suis les indications de Mr Landais qui connait son supermarché par cœur" raconte Anne la volontaire très dynamique. "Ce qui est intéressant avec Madame" renchérit Jean-Luc "c'est que je mets moins de temps à faire mes courses. Je suis moins exposé au Covid-19". Pour Anne, c'est une belle expérience qui change une vie et qui lui offre une belle rencontre.

Les premiers temps, j'avais peur d'arriver en retard. Je cherchais à m'améliorer - Anne l'une des volontaires de Rennes

"Un moment de partage"

Jean-Luc vit seul dans son appartement situé à côté du supermarché "ça fait un moment de partage. Madame me parle d'articles qu'elle lit dans les journaux et ça fait du bien" témoigne Jean-Luc. "On a des occasions de bien rire parfois" rappelle aussi Anne.

Je n'aime pas faire les courses. Avec Madame, j'aime bien - Jean-Luc