Covid-19 : à Rennes, le nouveau centre de dépistage submergé, deux heures d'attente pour un test

"Finalement, on va faire demi-tour", lâche Marie, en voyant les centaines de parents et d'enfants devant le centre culturel du Triangle, à Rennes. Une partie de l'installation accueille, depuis ce lundi 10 janvier, une équipe de la protection civile qui propose des tests antigéniques ; les neufs salariés ont été submergés par la demande.

On n'a pas le choix !

Marie ne veut pas imposer "deux à trois heures de queue" à sa fille Kory, cas contact. "On va retourner à la maison et on va s'auto-confiner", conclue-t-elle. Si certains jettent l'éponge, la plupart des parents restent, comme Fred, venu avec son fils Yann : "on n'a pas le choix, il faut le tester tout de suite, s'il est négatif, il va pouvoir retourner à l'école et moi travailler donc on n'est pas à deux heures près".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"On essaye d'avancer mais c'est compliqué, avoue Frédéric Bridonneau, responsable de l'équipe de dépistage. On est sur 500 tests sur la journée, c'est le maximum que l'on puisse faire. Il y a des gens qui vont être déçus, à un moment, on va leur demander de partir parce que l'on ne pourra pas réaliser les tests."

À Rennes, le nouveau centre de dépistage submergé - Reportage Copier

Le centre de dépistage a été ouvert en priorité pour les enfants mais tout le monde peut s'y faire tester. Il doit rester ouvert pendant deux semaines, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures.