Covid-19 : à Saint-Étienne, la FASEE s'inquiète d'un isolement social renforcé pour les étudiants

Certains étudiants stéphanois sont dans une situation difficile en raison du nouveau confinement, selon la FASEE, la Fédération des associations de Saint-Étienne étudiantes. "La population étudiante est contrainte à rester chez elle, même si là depuis cette semaine à Saint-Étienne il y a des cours qui vont commencer à être en présentiel notamment à l'IUT", commente Maela Valembois, présidente de la fédération.

Maela Valembois, présidente de la FASEE. Copier

"L'isolement social chez les étudiants existe depuis longtemps et là avec ce confinement, dans les universités c'est plus compliqué, ne plus voir personne, de suivre les cours ligne, de se concentrer", poursuit Maela Valembois. Elle n'a pas de précision pour l'instant sur le déploiement à Saint-Étienne des 1600 référents annoncées par le Premier ministre dans les résidences universitaires pour éviter l'isolement des étudiants, détecter les situations de mal-être et les orienter vers les services compétents.

Il y a heureusement quelques initiatives pour recréer du lien social. Les distributions alimentaires organisées par la FASEE y contribuent, même si ce n'est pas leur objectif principal."On va essayer de se mobiliser aussi en créant un Discord [un service de discussion en ligne, ndlr] pour proposer des ateliers aux étudiants, donc voilà, il y a des choses qui existent et les associations étudiantes essaient d'innover dans ces dispositifs", ajoute la président de la FASEE.