Covid-19 : Annecy recherche des bénévoles pour aider au fonctionnement de son centre de vaccination

Le centre de vaccination de Cap Périaz à Annecy a besoin de volontaires ! Avec la réouverture des équipements culturels et sportifs, les agents municipaux mobilisés pour faire fonctionner ce centre vont reprendront leurs activités. Pour palier à leur absence, la mairie lance un vaste appel à bénévoles. Et le besoin est d'autant plus important que le centre de vaccination annécien va d'ici quelques jours augmenter sa capacité en passant à 1 000 doses de vaccin administrées quotidiennement.

Aucune compétence particulière n’est demandée, chaque bénévole sera formé par les encadrants du centre et ils effectueront des missions de standard téléphonique, d’accueil, d’enregistrement et d’accompagnement des patients pendant leurs parcours de vaccination. Les présences sont possibles sur une journée entière (de 8h30 à 18h) ou sur une demi-journée (de 8h30 à 13h ou de 13h à 18h) au minimum deux jours par semaine sur une période d’un mois. Le déjeuner est offert.