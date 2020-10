Coronavirus : en attendant les annonces d'Emmanuel Macron, c'est quoi un couvre-feu ?

Emmanuel Macron doit s'exprimer sur la crise du coronavirus ce mercredi soir à la télévision. Le président de la République pourrait annoncer la mise en place de couvre-feux locaux dans les métropoles les plus touchées par le Covid-19. Mais c'est quoi au fait un couvre-feu ?

Un couvre-feu total à partir de 21 heures voire 20 heures, pour les zones les plus touchées par le coronavirus, c'est l'une des restrictions sanitaires envisagées par le gouvernement. Ce sera à Emmanuel Macron de trancher ce soir,et il l'annoncera lors d'une interview à 19h55 diffusée sur TF1 et France 2.

Des couvre-feux locaux déjà appliqués pendant le confinement

Le couvre-feu, c'est tout simplement l'interdiction de sortir de chez soi à partir d'une certaine heure. Mais le mot avait une autre signification au Moyen-Age : la nuit tombée, une cloche sonnait pour signifier qu'il était temps d'éteindre le feu chez soi. Histoire d'éviter les incendies nocturnes.

Des couvre-feux, la France en a vécu quelques-uns. Les plus récents dans l'Hexagone datent du début de la crise sanitaire. Plusieurs villes l'ont mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus qui commence à se propager.

Hors épidémie de Covid-19, le couvre-feu a aussi été utilisé pour éviter les débordements lors de conflits sociaux. En 2018, La Réunion le met en place pendant les manifestations des "gilets jaunes". En 2005, certaines villes de banlieues utilisent la même méthode pour calmer les émeutes après la mort de deux adolescents de Clichy-sous-Bois, Zyed et Bouna.

Le couvre-feu a aussi été utilisé lors de la guerre d'Algérie. Mais pour avoir un couvre-feu généralisé en France, il faut remonter à la Seconde Guerre Mondiale, immortalisé par le film La Traversée de Paris.

Un couvre-feu contesté

Le couvre-feu n'a pas de contours juridiques clairs. Comme le soulignent nos confrères du Figaro, le terme n'est présent dans aucun code juridique. On parle plutôt "d'interdiction d'aller et venir pour certaines personnes à certaines heures", explique le juriste et avocat au Barreau de Paris Thierry Vallat.

Ce qui peut rendre les couvre-feux contestables devant la justice. Appliqué en mars dernier, celui de Béziers est finalement annulé pour atteinte à la liberté de circulation des personnes.

Un couvre-feu actif en Guyane

En Guyane, un couvre-feu a été mis en place depuis mars par la préfecture de région et est toujours en place. Au début de la crise, les sorties sont interdites entre 21 heures et 5 heures du matin au début de la crise sanitaire.

Aujourd'hui il est moins strict : les Guyanais doivent rester chez eux entre minuit et 5 heures du matin. Sauf ceux qui ont une autorisation pour aller au travail ou pour un impératif de santé. Pour à peu près les mêmes raisons qu'on a connues en Hexagone pendant le confinement.

Le couvre-feu en Guyane a été allégé avec l'amélioration de la situation épidémique © Radio France - Préfecture de Guyane

"On pouvait difficilement faire mieux, assure sur franceinfo Gabriel Serville, député de Guyane. Selon l'élu, la mesure a permis de diminuer les rassemblements sur la voie publique. Mais aussi de désengorger les hôpitaux, avec par exemple moins d'accidents de la route.