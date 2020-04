Covid-19 : annulation de Coutellia, le festival international du couteau d'art et de tradition à Thiers

La 30e édition de Coutellia n'aura pas lieu cette année. Une décision difficile à prendre, mais incontournable, pour les organisateurs du festival du couteau d'art et de tradition. "Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension" précise le communiqué.

Les organisateurs tiennent particulièrement à remercier l’ensemble des exposants, des partenaires, des visiteurs et des bénévoles pour leur compréhension et leur soutien en ce moment où la solidarité et la responsabilité sont primordiales.

La CCI du Puy -de-Dôme, le comité de pilotage et toutes les parties prenantes donnent rendez-vous à tous les passionnés de couteaux d’art du monde entier les samedi 15 et dimanche 16 mai 2021 à Thiers pour célébrer dans la plus grande convivialité le 30e anniversaire de COUTELLIA et la tenue du 1er Mondial du Damas.