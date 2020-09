Covid-19 : après l'annulation d'un 4e match amical, les joueurs de l'OLB s'entraînent pour garder le rythme

Le bruit des ballons résonnent dans la grande salle du Palais des Sports, ce vendredi matin. Germain Castano, l'entraîneur de l'équipe, donne quelques conseils à ses joueurs.

Un cas de Covid-19 chez l'un des joueurs

Normalement, ils auraient dû être sur la route, en direction de Blois, pour jouer un tournoi amical. Mais la découverte d'un cas de Covid-19 chez l'un des joueurs jeudi après-midi a entraîné l'annulation de la rencontre.

Alors forcément les joueurs sont un peu déçus ce vendredi matin, comme c'est le cas pour l'ailier Govian Oniangue : "c'est un peu dur, on préfère largement jouer un match plutôt que s'entraîner. Après c'est comme ça, on n'a pas le choix. On va travailler ce week-end, pour les éventuels matchs de la semaine prochaine, notamment celui de mercredi prochain à Levallois." Avant d'ajouter dans un soupir : "enfin si le match a bien lieu...".

Un entraînement ça ne remplace pas un match de préparation

Car ce n'est pas le premier match annulé depuis la reprise. C'est le quatrième même, et cela commence à inquiéter l'entraîneur Germain Castano : "ça commence à être embêtant, on remplace ça par des entraînements mais un entraînement ça ne remplace pas un match de préparation. Alors oui, aujourd'hui, je suis un peu inquiet, il nous reste cinq matchs de préparation et si on ne peut en jouer que deux ou trois, on ne sera pas prêts de la même manière au moment du championnat."

Une reprise difficile déjà, avec l'arrivée tardive des joueurs Américains

L'entraîneur avait déjà rencontré quelques difficultés : les joueurs Américains étaient arrivés après la mi-août alors que la préparation physique avait commencé. "Cette saison est très particulière, on avance au jour le jour. Je préfère ne pas m'énerver car je ne peux rien maîtriser."

Les joueurs doivent de nouveau passer des tests PCR mardi matin prochain, avant son match amical contre Levallois.