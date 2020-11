"Au Pays Basque, la contamination augmente de manière exponentielle", décrit le sous-préfet de Bayonne

Le Pays Basque est devenu une des zones les plus contaminées de la région Nouvelle-Aquitaine, s'inquiète le sous-préfet de Bayonne Hervé Jonathan. Le taux d'incidence est supérieur à celui de Paris et l'hôpital est en tension.

Le taux d'incidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques est au plus haut : 508,2 personnes contaminées pour 100.000 habitants. "_La contamination a augmenté de manière exponentielle ces derniers jour_s", souligne Hervé Jonathan, sous-préfet de Bayonne.

Une contamination qui a doublé durant la dernière semaine d'octobre, et la vitesse de circulation du virus s'accélère de jour en jour. "Aujourd'hui le taux d'incidence au Pays Basque est supérieur à celui de Paris", s'inquiète le sous-préfet, "80% des contaminations se produisent dans le cercle privé, avec la famille ou les amis et cela à un impact direct sur les hôpitaux".

Un hôpital en tension

Le centre hospitalier de la Côte Basque (CHCB) est en tension, expose aussi le représentant de l'Etat : "En un week-end on est passé de 34 à 41 morts et on a doublé le nombre de personnes en réanimation dans les hôpitaux du département en passant de 13 à 21, dont 10 malades au CHCB."

L'hôpital s'est vu contraint aussi de déprogrammer 30% des opérations non urgentes, une situation qui pourrait durer encore. "Il faut être franc : il faut changer nos comportements en privé, porter le masque quand c'est nécessaire (même en privé), ne pas s'approcher de parents âgés et rester chez soi. Ce n'est pas un confinement light", insiste Hervé Jonathan.

Sur des questions très pratiques, il a indiqué qu'on ne pourrait pas passer la frontière pour faire ses courses, et rappelé que l'amende pour infraction au confinement est de 600 euros. La chasse est fermée sauf les battues aux nuisibles qui seront organisées par la préfecture.

Les activités sportives pour les jeunes restent interdites, pour éviter le brassage de population. Les magasins de bricolage restent ouverts mais il faut respecter une jauge maximale, comme dans toutes les grandes surfaces. Finalement, le sous-préfet a lancé un appel : "J’appelle la population à un peu de patience et un peu de bon sens, j'en appelle au civisme et à la responsabilité."