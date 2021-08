Covid-19 : aucun centre commercial franc-comtois n'est concerné par le pass sanitaire

Les bars, les restaurants, les hôpitaux... Alors que le Conseil Constitutionnel a tranché hier sur le projet de loi sanitaire, la liste des établissements qui devront exiger un pass sanitaire s'allonge. Parmi eux, les centres commerciaux, mais selon certains critères. Pour le moment, les centres commerciaux de Franche-Comté ne sont pas concernés.

La mesure s'applique aux centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carré, et si "la gravité des risques de contamination" à l'échelle d'un département le justifie.

En Haute-Saône et dans le Jura, aucun établissement n'est assez grand pour être concerné.

Dans le Doubs, il y a le centre commercial de Chateaufarine, mais la situation épidémique ne justifie pas l'application du pass pour le moment, estime la préfecture. Une décision qui pourrait toutefois changer selon l'évolution sanitaire.