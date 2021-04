Covid-19 : aucune trace de variant indien en Ile-de-France mais une hausse du variant sud-africain

Si le variant sud-africain se diffuse de plus en plus en Ile-de-France, on n'y trouve aucune trace du variant indien, assure ce mardi après-midi le ministre de la Santé, Olivier Véran qui était en visite à l'Agence régionale de santé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).