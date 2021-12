VIDÉO - Covid-19 : avant Noël "il faut laisser la priorité de la troisième dose aux plus fragiles"

INTERVIEW - Amandine Gagneux-Brunon, infectiologue au CHU de Saint-Étienne, était l'invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire pour faire de la pédagogie autour du vaccin et de la dose de rappel.

Alors que le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 n'en finit plus de grimper en France et que le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour faire face à la cinquième vague, il faut vacciner sans tarder "les personnes les plus à risque avec une troisième dose" estime Amandine Gagneux-Brunon, infectiologue au CHU de Saint-Étienne, qui était notre invitée ce jeudi matin.

A deux semaines de Noël, il y a urgence à faire sa troisième dose de vaccin ?

Amandine Gagneux-Brunon : Il y a surtout urgence pour les gens les plus âgés, parce qu'ils ont été vaccinés il y a longtemps. Et on sait qu'on est moins protégé au-delà de six mois après sa deuxième dose, donc il faut qu'ils se fassent vacciner en priorité, parce que ce sont aussi ceux qu'on peut retrouver en hospitalisation, malgré une vaccination complète. Par contre, la circulation virale est telle que plus il y aura de gens vaccinés avec une troisième dose, plus on réduira l'infection, ce que confirme les données israéliennes sur cette troisième dose. Donc il y a un intérêt à ce qu'un plus grand nombre d'entre nous ait reçu sa troisième dose. Mais si on pouvait laisser la priorité aux plus fragiles, ce serait pas mal. Ce rappel empêche les formes graves, mais il empêche aussi quand même un peu plus l'infection que simplement un schéma à deux doses. On peut donc imaginer que cette troisième dose peut nous aider à réduire la circulation virale.

C'est important que ces personnes fragiles soient vaccinées avant de retrouver leurs proches pour les fêtes ?

On sait qu'environ une semaine après la troisième dose, il y a déjà une bonne ascension du taux d'anticorps. Maintenant, il faut quand même rester plus prudent avec les plus fragiles, en particulier les personnes immunodéprimées, les gens suivis pour un cancer et les personnes les plus âgées. Donc évitons toujours un peu les embrassades cette année. Je crois qu'il faut revenir à ce qu'on a fait à Noël 2020, c'est-à-dire être très vigilant, respecter les gestes barrières et aérer les pièces. Et puis, un petit conseil en plus, c'est éventuellement de faire un autotest, qui coûte 5 euros. Même s'ils n'ont pas une super sensibilité par rapport à une PCR, on va dire qu'il détecte les gens contagieux.

Concernant la troisième dose, est-ce un problème d'avoir fait ses deux doses avec par exemple le vaccin Pfizer, mais de recevoir une dose de rappel de Moderna ?

Non, parce que sur le vaccin Moderna et le vaccin de Pfizer, on est sur la même technologie, celle de l'ARN messager. Il y a même un petit avantage à prendre cette troisième dose de Moderna. Dans les données d'efficacité, Moderna est légèrement plus efficace que le vaccin de Pfizer et permet d'obtenir un taux d'anticorps un peu plus élevé, parce qu'il est un peu plus concentré en dose de rappel. Vous allez recevoir une demi dose de vaccin Moderna qui est dosé à 50 microgrammes d'ARN messager, alors que le vaccin de Pfizer pleine dose n'est dosé qu'à 30 microgrammes. Il y a effectivement la HAS qui a rendu il y a quelques semaines un avis pour déconseiller le Moderna chez les moins de 30 ans, compte tenu d'un sur-risque de myocardite qui est probablement d'ailleurs lié à la dose de messager dans le vaccin. Mais dans les populations les plus à risque et au-delà de 30 ans, il est largement plus intéressant d'être vaccinés que d'attendre.

Vous comprenez que ça inquiète ?

Oui je peux comprendre que ça inquiète, mais à mon sens, il y a beaucoup d'avantages à avoir cette dose de Moderna chez les plus de 30 ans. Le meilleur vaccin, c'est celui qu'on peut avoir le plus tôt possible quand on est dans une période de telle circulation virale. Aujourd'hui, le risque est de choper le Covid-19, d'en être bien malade et de le transmettre à ses proches. Donc, le bénéfice est du côté de la vaccination. Une étude a été publiée avec le vaccin de Pfizer, mais ce sera pareil avec le vaccin Moderna hier dans le New England Journal of Medicine sur les données israéliennes et montre que la troisième dose permet de réduire de 90% le risque d'hospitalisation par rapport à des gens qui ont reçu deux doses.

On évoque aussi la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans. D'abord, les enfants fragiles, dès le 15 décembre, puis peut-être les enfants volontaires à partir du mois de janvier. C'est vraiment utile pour les enfants ?

Aujourd'hui, on voit bien que les adultes sont globalement vaccinés et mais que l'épidémie explose chez les 5-11 ans et plus. Et plus il y aura de cas les 5 11 ans, plus il y aura des formes graves. Moi, personnellement, je pense qu'on n'a pas le droit de voir des formes graves chez des enfants alors qu'on a des vaccins efficaces et plutôt bien toléré. Les enfants de 5 à 11 ans ne recevront pas la même dose de vaccin que les adultes, ils recevront une dose à 10 microgrammes au lieu de 30 et les données américaines sont tout à fait rassurantes. Encore une fois parce que l'épidémie explose dans cette tranche d'âge, qu'on aura des formes graves et qu'a priori, on a un moyen de l'éviter.

Ils continuent aussi à transmettre le virus, c'est aussi ça le problème ?

Oui on peut penser que des enfants qui ramèneraient le virus à des grands-parents, éventuellement un peu immunodéprimés, vivraient un certain temps avec une certaine forme de culpabilité. En tout cas, depuis le début de l'épidémie, mes enfants attendent désespérément la vaccination pour pouvoir être rassurés vis-à-vis de papy mamie.