Covid-19 : Bagneux prolonge le dépistage de ses habitants

La ville des Hauts-de-Seine invite toute la population à se faire tester après la découverte d'un cas du variant britannique. Une journée supplémentaire est désormais prévue ce mercredi. Mais les premiers résultats des tests PCR sur les personnels des écoles et du collège concernés sont rassurants.

Les barrières et les box de dépistage installés depuis samedi matin à l'espace Léo Ferré de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, vont y rester un jour de plus. La campagne de tests, lancée après la découverte d'un cas du variant britannique du virus du Covid-19 chez une animatrice des écoles Maurice Thorez et Henri Barbusse, est prolongée jusqu'à ce mercredi soir 19 heures, a appris France Bleu Paris de la mairie.

Le dépistage mené par l'Assistance-Publique Hôpitaux de Paris est prolongé d'une journée

De premiers résultats rassurants

Avant le dépistage massif, ce sont les personnels des écoles Maurice Thorez et Henri Barbusse, et ceux du collège tout proche du même nom qui ont été testés au Covid-19 vendredi dernier. 172 personnes en tout.

Selon les premiers résultats, communiqués par la mairie, seules deux personnes ont été détectées positives, et pour aucun des deux il ne s'agit du variant britannique du virus.

Le communiqué de la ville de Bagneux sur les premiers résultats des tests PCR

L'ensemble des résultats des tests menés depuis samedi sur la population devrait être connu d'ici la fin de la semaine.