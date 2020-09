Compétitions annulées ou reportées, protocole sanitaire très strict : le Covid-19 a aussi des conséquences très lourdes dans le milieu du sport. Les clubs amateurs et les associations souffrent énormément de cette crise sanitaire et économique.

Covid-19 : "Beaucoup de clubs vont souffrir et même disparaître" en Centre-Val de Loire

Souvent oublié, le monde du sport n'en est pas moins particulièrement touché par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Depuis le mois de mars, les activités sont quasiment réduites à néant. Les compétitions se sont arrêtées très rapidement et mettent du temps à reprendre dans des conditions normales. Le bilan n'est guère plus réjouissant pour le milieu sportif amateur. "Pas de matchs, pas de buvettes, pas de billetteries, ça fait des recettes économiques en moins pour les clubs sportifs. Il y a beaucoup de clubs qui vont souffrir voire disparaître", prévient Jean-Louis Desnoues, président du Comité régional olympique et sportif en Centre-Val de Loire.

La rentrée est toujours un moment charnière pour attirer de nouveaux licenciés. Mais le contexte est délicat avec la situation sanitaire."On a peu d'activités et peu de visibilité auprès des jeunes car il n'y a pas eu de Jeux olympiques cet été. Il n'y a pas d'éléments qui ont permis de faire revivre l'envie de faire du sport", explique Jean-Louis Desnoues, invité de France Bleu Berry ce jeudi.