Covid-19 : bientôt tous contaminés par Omicron ?

Qui n'est aujourd'hui, pas concerné de près ou de pas très loin par un cas de Covid-19 ? Cette nouvelle vague est portée par un variant du coronavirus particulièrement contagieux, Omicron : "On arrive au pic épidémique. Il devrait arriver prochainement, y compris en Bretagne. Ça va se produire en janvier", estime ce lundi Judith Mueller, épidémiologiste à l'EHESP de Rennes (l'École des Hautes Études en Santé Publique).

"Il est probable que beaucoup d'entre nous soient contaminés dans les prochains jours ou semaines, quel que soit notre statut vaccinal", ajoute la scientifique car "l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) estime que la moitié de la population sera infectée."

Cela reste tendu à l'hôpital.

Omicron semble occasionner des symptômes plus légers. Oui, mais attention, pour l'épidémiologiste, pas pour tout le monde. "Du côté des hospitalisations et réanimations, effectivement les données anglaises semblent se confirmer en France, avec une baisse de la virulence. Mais cela reste tendu car des patients nécessitent une hospitalisation de quelques jours, et à cela il faut ajouter la grippe qui nécessite parfois des hospitalisations. Donc cela créé une situation assez tendue. Pour ceux qui font une forme grave, le principe reste le même avec des symptômes respiratoires. Avec Omicron, cela concerne surtout les voies respiratoires hautes donc c'est plus favorable."

Un taux d'incidence fort chez les enfants peut être acceptable

En Bretagne, le taux d'incidence est deux fois plus élevé chez les 10-19 ans que dans le reste de la population. Est-ce bon signe ? "Les enfants sont très infectés en Bretagne. Cela reflète la forte contamination d'Omicron. Les écoles sont ouvertes et les enfants en contact des uns avec les autres. Alors que les adultes sont en télétravail normalement, donc c'est une situation logique. L'objectif n'est pas qu'ils s'infectent mais on sait que cela va se produire", affirme Judith Mueller.

Il vaut mieux être infecté quand on est enfant que lorsqu'on est sexagénaire

Et cela peut aller dans le bon sens. "Il vaut mieux être infecté quand on est enfant que lorsqu'on est sexagénaire. Donc on peut l'accepter tant qu'ils n'infectent pas une personne âgée non vaccinée par exemple. C'est aux adultes de contrôler cette situation avec les gestes barrières, les tests et le schéma vaccinal complet."