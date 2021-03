Covid-19 : bientôt un vaccinodrome dans le Loiret ?

Contactée par France Bleu Orléans, la préfecture du Loiret indique, ce mardi, qu'"un méga centre de vaccination devrait ouvrir dans le Loiret et offrirait la possibilité de vacciner plus de 1000 personnes par jour", au lendemain du changement de stratégie annoncé par le ministre de la Santé Olivier Véran. Des vaccinodromes (notamment au Stade de France) vont en effet voir le jour partout dans le pays, d'ici début avril, dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19.

En cours de calage

Dans le Loiret, "c'est en cours de calage avec la préfecture et les collectivités", ajoute l'agence régionale de santé en Centre-Val de Loire. Où ce vaccinodrome loirétain sera-t-il implanté ? Joints par France Bleu Orléans, ce mardi, l'association des maires du Loiret, tout comme le conseil départemental, disent ne pas avoir été informés ou contactés à ce sujet. Mais une réunion hebdomadaire avec l'ARS est prévue ce mercredi, et le sujet devrait y être abordé.

La préfecture du Loiret a sollicité le maire d'Olivet

En revanche, la mairie d'Olivet, deuxième plus grande commune du Loiret, située dans la métropole d'Orléans, confirme avoir été sollicitée par les autorités pour étudier la faisabilité de l'implantation d'un vaccinodrome sur son territoire. Mais "c'est beaucoup trop tôt pour dire si cela se fera et où cela se ferait le cas échéant", explique la mairie. Rappelons que le maire d'Olivet, Matthieu Schelsinger, s'était porté candidat début janvier pour accueillir un centre de vaccination grand public, mais qu'à ce jour il n'y en a pas sur cette commune. Lors de l'épidémie de grippe aviaire en 2009, Olivet avait fait partie des six communes du Loiret abritant un de centre de vaccination contre le H1-N1 : c'était alors au centre de loisirs du Domaine du Donjon.

A Orléans, le maire LR Serge Grouard, très critique contre l'organisation de la campagne de vaccination par l'Etat, s'est dit prêt, ce mardi sur C News, à ouvrir un deuxième centre de vaccination dans sa ville, en plus de celui qui existe à la Source, salle Fernand-Pellicer, depuis mi-janvier : "on était à 1500 injections par semaine à Orléans, on passe à 1900, et on va monter début avril à 2300. Mais on a vacciné seulement 10.000 personnes de plus de 75 ans, c'est-à-dire qu'on est à peine à la moitié (...) Je suis déjà en train de réfléchir à l'ouverture d'un deuxième centre à Orléans, parce que je sais que si cette montée en puissance est vérifiée, notre premier centre ne sera pas suffisant, je l'ai anticipé".