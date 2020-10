Covid-19 : ce couple de Bretons maintient son mariage, mais pas les festivités

"Même si toutes les festivités sont interdites, on a encore le droit de se dire "oui "et c'est ce que nous allons faire" explique Marion. Cette jeune rennaise va se marier avec Florent ce samedi 24 octobre. A l'issue de la cérémonie religieuse, le couple repartira seul, les invités devront regagner leur domicile. Il n'y aura pas de festivités à l'issue de cette célébration. Malgré ces conditions tout à fait particulières, le couple n'a pas voulu annuler, ni reporter cette célébration"_cette cérémonie religieuse est une étape importante dans notre projet de famille_, et nous ne voulions pas la repousser" ajoute la jeune femme. Le couple s'est déjà marié civilement en mairie de Rennes, au mois d'août dernier, avec seulement une petite trentaine de personnes.

"Ce devait être le plus beau jour de notre vie"

Comme pour de nombreux mariages, le couple avait préparé les festivités de cette union depuis des mois "ce devait être le plus beau jour de notre vie, et finalement, on se fait un peu voler ce moment en raison des conditions sanitaires" explique Marion. Le couple avait envisagé plusieurs hypothèses "nous avons eu un plan A, avec cocktail, dîner et soirée dansante, puis il y a eu un plan B avec un repas et une trentaine de personnes, et aujourd'hui nous ne pouvons pas être plus de six personnes" se désole la jeune rennaise. Les jeunes mariés ont le sentiment d'une fête un peu gâchée "nous sommes un peu amers, mais en même temps, nous sommes incapables de savoir quand pourra de nouveau avoir lieu la réception telle que nous l'avions imaginée" précise Florent.

Marion et Florent ont décalé les festivités de leur mariage au printemps prochain - DR

Une messe à 16h30, et le couple repartira seul

La cérémonie religieuse aura lieu ce samedi 24 octobre dans l'église bretonne que le couple a choisi. Les mesures sanitaires seront bien sûr respectées avec le port du masque, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et un mètre de distance entre chaque famille. "La cérémonie sera terminée à 16h30, ce qui permettra à nos amis et aux membres de notre famille qui viendront de Paris, de pouvoir être rentrés avant le couvre-feu de 21h" indique le jeune marié. Le couple, lui, repartira seul dans sa voiture. "Nous demandons aux invités de patienter jusqu'à l'organisation possible des festivités". Pour l'instant, le couple a maintenu une réservation dans un château pour le mois d'avril prochain.