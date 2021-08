Covid-19 : "Ce qui se passe aux Antilles est l'illustration de l'efficacité de la vaccination"

La situation du Covid aux Antilles est toujours aussi préoccupante alors que la rentrée scolaire y sera décalée d'une dizaine de jours pour laisser le temps à l'épidémie de perdre en vigueur. Ils étaient une petite dizaine, soignants et pompiers, à avoir fait le voyage au début du mois pour apporter leur soutien au dispositif médical dépassé par les événements. Parmi eux l'infectiologue stéphanoise Amandine Gagneux-Brunon. 13 jours passés quasiment en apnée en Guadeloupe à l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Une expérience épuisante qu'elle a décidé de raconter chaque soir sur le réseau social Twitter : "C'était important pour moi de garder une trace de ce que je vivais. De partager cela avec mes collègues soignants même si parfois je leur montrais que c'était difficile".

C'est la vraie mauvaise surprise sur place : la lutte pour du matériel de base. Pas de piles pour les saturomètres, pas d'encre dans les imprimantes. Des conditions qui épuisent tous les soignants qui se battent pour gérer au mieux la vague de malades. Pour Amandine Gagneux-Brunon, les Antilles doivent être l'exemple pour convaincre la population de se faire vacciner. "Ce qui s'y passe est l'illustration de l'efficacité de la vaccination" affirme-t-elle. "Si on n'avait pas une couverture vaccinale en métropole aussi importante, on serait dans la même situation et on ferait imploser le système hospitalier une nouvelle fois".

Maintenant qu'elle est revenue, elle a l'impression d'avoir quitté les Antilles en plein milieu d'une tempête mais elle n'y retournerait que dans d'autres conditions. "Si on me proposait, dans un mois et demi d'y retourner sur une durée plus courte, avec une date de retour précise, j'aimerais aller voir si l'unité Covid qu'on a construit fonctionne" explique-t-elle. Pour l'instant c'est encore une fois sur les réseaux sociaux qu'elle peut le constater grâce aux messages laissés par les médecins guadeloupéens.