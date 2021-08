Covid-19 : Chantal et Gilles se font vacciner "par hasard" au centre Leclerc

Ce lundi 30 août 2021, les pompiers et la protection civile sont installés dans la galerie marchande du centre Leclerc de Dinan-Léhon dans les Côtes d'Armor. Il s'agit d'une opération "aller-vers" organisée par l'agence régionale de santé pour faciliter la vaccination au plus grand nombre. Plusieurs opérations de ce type sont menées depuis le 28 août en Bretagne alors que neuf Bretons sur dix ont reçu une dose de vaccin anticovid.

Sans rendez-vous

Chantal et son mari Gilles, 68 et 66 ans, viennent de recevoir une première dose du vaccin Pfizer sous une tente des pompiers. "C'est le hasard, je venais faire quelques courses chez Leclerc Culture", sourit Chantal. "Cela fait un moment que je dis qu'il faut que je me fasse vacciner, cette fois, c'est fait". "Franchement, je ne voulais pas le faire", avoue Gilles. "Mais sans passe-sanitaire, on ne peut plus faire grand chose alors j'ai suivi le mouvement. C'est aussi la pression de nos enfants qui sont vaccinés".

En allant faire ses courses, on peut aller se faire vacciner sans rendez-vous. On va vers la population, c'est de la proximité, explique Christophe Martin, infirmier coordinateur au service départemental d'incendie et de secours (Sdis) des Côtes d'Armor.

"On venait faire les fournitures scolaires, on a été intrigué par les tentes, on s'est renseigné. Elle devait faire sa deuxième dose la semaine prochaine, eh bien finalement, elle l'a fait aujourd'hui !", raconte Christelle qui a abandonné son chariot le temps que Léa sa fille âgée de 17 ans reçoive sa deuxième dose de vaccin. "Elle a reçu sa première dose le 7 août donc le délai de 21 jours entre les deux doses est respecté". Jérémy a lui aussi pris vingt minutes pour se faire vacciner dans la galerie marchande. Il travaille dans la restauration rapide. "J'ai besoin du passe-sanitaire pour pouvoir travailler donc ça m'arrange d'avancer un peu la date de la deuxième dose", précise Jérémy.