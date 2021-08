Covid-19 : cluster au camping de Renty

Le 31 juillet, le titulaire de la pharmacie du Haut Pays, seule à dépister le Covid dans le canton, a vu arriver dans son officine 56 campeurs. Ils ont tous demandé à être dépistés. Sept étaient positifs. La veille, trois vacanciers du camping de La Tentation de Renty avaient été testés positifs au Covid.

Un groupe d'une dizaine de jeunes touché

Pour entrer dans le camping de Renty, un pass sanitaire est obligatoire. Tous les campeurs doivent prouver qu'ils sont vaccinés deux fois ou qu'ils ont un test négatif de moins de 48 heures. En arrivant en vacances la semaine dernière, le groupe de jeune remplissait ces critères. Ils auraient contracté la maladie lors de regroupements nocturnes ou pendant qu'ils faisaient leurs courses.

Une semaine d'isolement pour les malades et les cas contacts

L'Agence régionale de Santé a été prévenue de la situation. Le protocole prévu en cas de cluster s'est rapidement mis en place : les personnes touchées et les cas contacts ont été isolés pendant sept jours dans leur bungalow. Le camping a suspendu toutes les animations prévues en intérieur et limité l'accès aux activités en extérieur aux personnes saines et munies d'un pass sanitaire. Pour ce jeune campeur, qui préfère rester anonyme, " mes vacances sont gâchées. J'ai passé la semaine en isolement".

Le danger est passé

Le camping assure que toutes les dispositions ont été prises pour limiter le risque de propagation du virus. Les gestes barrières ont été renforcés, le port du masque est obligatoire et toute personne en contact avec la maladie est confiné dans son mobil-home.

Dans ce camping d'habitués, la majeure partie des vacanciers sont des retraités. Eno passe tous ses congés au camping de La Tentation et ses vacances n'ont pas été chamboulées. " Je ne suis pas étonné que ça arrive. Je n'ai pas peur, je respecte les gestes barrières, je fais attention. Le cluster au camping ne m'a pas dérangé. J'ai passé une très bonne semaine de vacances".

Selon un porte-parole du camping, la situation s'est apaisée. Les activités, suspendues dès l'apparition des premiers cas, devraient reprendre doucement.