Covid-19, Cluster, Télétravailler... Découvrez les nouveaux mots du Petit Larousse

Cluster, Coronapiste, Asymptomatique, etc. 170 nouveaux mots font leur entrée dans le Petit Larousse

Il y a à peine plus d'un an, nous étions nombreux à ne pas connaître les termes de "Cluster", de "Coronapiste" voire de "Covid-19". Mais depuis l'avènement de la pandémie de coronavirus, un nombre importants de nouveaux mots sont venus enrichir notre vocabulaire et nous sont devenus familiers en un temps record. 170 nouveaux mots font leur entrée dans la nouvelle édition du Petit Larousse, comme le dévoile Le Figaro ce mardi.

Parmi les incontournables, il y a évidemment "Covid-19" qui fait une entrée fracassante. "Maladie infectieuse, très contagieuse" nous apprend le dictionnaire qui précise que l'emploi du mot au masculin est courant, contrairement à la recommandation de l'Académie de dire la Covid. Si le terme "Asymptomatique" n'est pas nouveau, il entre dans le dictionnaire grâce à son nouvel usage puisque d'adjectif, il est devenu un nom.

"Cliqué-retiré" plutôt que "Click and Collect"

"Click and collect", ce nouveau mode de consommation mis en place par les magasins contraints de fermer à cause des restrictions, fait son apparition dans le dictionnaire, même si le Larousse déconseille son usage et lui préfère sa version française : "Cliqué-retiré". Autres termes qui fleurent bon le temps de l'épidémie : "Cluster", "Coronapiste", "Quatorzaine", "Réa" ou "Nasopharyngé", terme que les sensibles du nez auraient préféré de ne pas voir figurer. Enfin, le verbe "Télétravailler" s'est lui aussi imposé dans cette nouvelle mouture du dico, tant sa pratique s'est elle aussi imposée dans la vie de nombreux salariés.

D'autres mots, sans lien avec le coronavirus, font aussi leur entrée. On peut citer "Batch Cooking", le fait de planifier les repas de la semaine à l'avance au cours d'une seule séance de cuisine. "Emoji", du nom de ces petits dessins numériques que l'on glisse partout dans nos messages ou "Mocktail", un cocktail sans alcool.