Covid-19 : le centre de vaccination de Château-Gontier en Mayenne s'adapte aux enfants

Mercredi, c'est jour de vaccination contre le Covid-19 pour les enfants au centre de Château-Gontier. La vaccination a démarré pour les 5-11 ans depuis le 22 décembre et en Mayenne comme partout en France les centres se sont adaptés et proposent maintenant des parcours de vaccinations adaptés aux plus petits. 170 enfants ont été vaccinés mercredi 5 janvier.

Dès l'entrée tout est fait pour rassurer les enfants. "Ils sont pris en charge dès les premiers enregistrements de façon à ce qu'ils ne traversent pas la salle avant. Ensuite, ils viennent dans les premiers box pour la vaccination aussi avec un des parents et toujours dans cet environnement détendu", détaille Christine Pellan est la coordinatrice ville hôpital dans le centre. Des dessins sont accrochés aux murs et dès la piqure terminée, les enfants sont récompensés par un diplôme du courage.

Le diplôme du courage décerné aux enfants vaccinés contre le Covid-19 au centre de Château Gontier © Radio France - Manon Derdevet

Je suis contente comme ça après je vais pouvoir me réunir avec mes amies proches - Faustine, 11 ans

Un petit bonbon en prime et direction l'espace d'attente. Là aussi tout est prévu. Un animateur s'occupe des enfants et leur fait passer les 15 minutes après l'injection en faisant des coloriages ou des origamis. En faisant leurs dessins Faustine 11 ans et Robin 8 ans se sentent rassurée. "Je suis contente comme ça après je vais pouvoir me réunir avec mes amies proches", sourie Faustine. "Comme ça on est tranquilles et on pourra peut-être aller à l'école même si il y a un cas de Covid", espère de son côté Robin.

La maman de Robin elle aussi se sent plus tranquille. "C'est pour les protéger avant tout. Je suis du milieu médical.. Avec le variant Omicron, on commence à avoir des données sont certes bonnes pour les adultes mais un peu moins bonnes pour les enfants (...) J'ai plus peur dans la non vaccination que dans la vaccination", explique-t-elle.

D'autres créneaux pour les petits sont ouverts dans les centres de vaccination du département comme à Laval ou Mayenne par exemple. Les rendez-vous sont disponibles sur doctolib.