Covid-19 : comment les paroisses du diocèse de Poitiers s'organisent pour des messes de Noël en toute sécurité

Avec la pandémie de Covid-19, c'est un Noël très particulier qui se prépare cette année. Après Pâques, Noël est la deuxième fête la plus importante pour les catholiques et à l'heure où les relations sociales sont distandue, mises à mal par le coronavirus, il n'était pas question de renoncer à ces moments de célébrations. Dans le diocèse de Poitiers, ce sont les 28 paroisses elles-mêmes qui ont choisi la meilleure façon de célébrer les messes de Noël en toute sécurité. Entre les horaires décalés, la multiplication des célébrations et le nombre de lieux de culte disponibles, les fidèles devraient donc trouver un moyen de célébrer la naissance du Christ sans prendre de risques pour leur santé.

Mesures anti-covid pour les messes de Noël à la cathédrale de Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

De la rubalise dans la nef

A la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, le gel hydroalcoolique trône à deux pas de la crèche de Noel installée au pied du choeur. Dans la nef, des rubans rouge et blanc, des flèches au sol et des étiquettes de couleurs sur les chaises. "Vert on peut s'assoir, rouge, onne peut pas", explique le père Philippe Genty, curé de la paroisse de la Trinité en centre-ville de Poitiers.

On a permis l'accès à seulement un banc sur deux et mis deux sièges d'écart entre les personnes ou les groupes familiaux

En temps normal, la cathédrale de Poitiers dispose de 600 à 700 places assises. "Avec les contraintes sanitaires, il y en aura deux tiers en moins", précise le prêtre.

Covid oblige, il y aura deux-tiers de fidèles en moins à la messe de Noël en la cathédrale de Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

Un marathon de messes de Noël

Pour être sûr que chaque fidèle puisse célébrer Noël, la paroisse de la Trinité va proposer pas moins de onze messes entre 19h et 22h30 dans les six églises du centre-ville de Poitiers. Et pour assurer ce marathon des messes de la nativité, les prêtres de la paroisse bénéficieront des renforts de laïcs et de religieux.

En plus des équipes habituelles, on aura des bénévoles aux entrées des églises pour accueillir et placer les familles, sans compter les personnes qui préparent la lithurgie, etc.

Des moines du couvent dominicain voisin viendront également nous aider, explique Philippe Genty.

A Niort, les quatre prêtres de la paroisse assureront huit messes en l'espace de cinq heures. Vu le contexte de pandémie, le pape François a autorisé exceptionnellement à célébrer plus de messes que de coutume. Avec des horaires décalées, cela devrait permettre à chacun de trouver un lieu de culte pour célébrer l'évenement au sein de sa communauté.

Inscriptions ? Pas inscriptions ?

Si certaines églises ont préconisé aux fidèles de réserver à l'avance une place à la messe de Noël, ce ne sera pas le cas à Chauvigny. Au regard de la fréquentation habituelle à Noël, l'équipe paroissiale estime que la "jauge" sera largement respectée. A Lussac les châteaux, pas d'inscriptions préalables non plus, mais deux messes au lieu d'une : les familles avec enfants sont priées de venir plutôt à 18 heures, les autres : à 20 heures.

Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, pas de messes virtuelles dans le Diocèse de Poitiers. "Pourquoi faire en moins bien ce que les équipes de la chaîne KTO TV fait très bien par ailleurs ?" explique le chargé de communication du Diocèse. La messe de Noël célébrée par le souverain pontife depuis Rome a d'ailleurs été avancée à 19h30 à cause du couvre-feu en Italie.