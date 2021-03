Covid-19 : comment les restaurants vont pouvoir accueillir des salariés du BTP

Déjeuner dans un endroit plus approprié qu'un trottoir ou une camionnette : c'est possible pour les salariés du bâtiment dans les Alpes-Maritimes. Des partenariats entre des restaurateurs et des entreprises vont permettre d'entrouvrir la porte des restaurants, malgré les mesures liées au Covid-19.

Fini le sandwich froid ou la restauration rapide pour les ouvriers et salariés du BTP. La Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur propose aux restaurants et aux entreprises de construction de s'associer pour proposer une offre de restauration, dans une vraie salle le midi. La préfecture a donné son feu vert et l'opération a été lancée ce lundi.

Concrètement, il s'agit d'un contrat entre les deux parties. Il est simplement nécessaire de le déclarer en ligne sur le site de la CCI. Dans les établissements, on doit prévoir "deux mètres de distance et au maximum quatre convives par table", rapporte Didier Feray, gérant du Green 2.0 à Biot près du centre commercial Saint-Philippe. Le professionnel est dans les derniers réglages avant de recevoir ses clients.

Réouverture pour le BTP : les préparatifs dans un restaurant de Biot Copier

Service unique, même entreprise

Le restaurateur n'a prévu que dix convives à un même service, et tous proviennent de la même entreprise, Montélec, à Antibes. "Je vais pouvoir déguster une viande chaude !", salive déjà Victor Vallès, conducteur de travaux sur un chantier voisin.

Pour chaque restaurant, l'opération n'entraîne pas d'abattement des aides versées par l'Etat en raison de la pandémie. Rouvrir pour 10 personnes "ne sera pas rentable", prévient toutefois Didier Feray.

Pour les restaurants intéressés, une déclaration d'intérêt est possible à l'adresse suivante : restauration.collective@cote-azur.cci.fr