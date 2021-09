Covid-19 : comment va se dérouler la vaccination pour les collégiens et lycéens du Loiret ?

Dès la fin de cette semaine, dans les collèges et lycées du Loiret, les chefs d'établissement feront passer aux parents une note d'information et des demandes d'autorisations. Chaque élève de 12 ans et plus, qui n'est pas encore vacciné ou qui n'a reçu qu'une seule dose, pourra se déclarer candidat à la vaccination et être pris en charge par son établissement. Pour les moins de 16 ans, il faudra toujours que l'un des deux parents donne son accord par écrit.

Les précisions de Katia Béguin, la rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours :

Les collégiens et lycéens seront accompagnés vers le centre de vaccination le plus proche

Côté organisation, le principe retenu dans l'académie d'Orléans-Tours est "d'emmener les collégiens et lycéens" vers les centres de vaccination déjà existants comme ceux d'Orléans, Gien, Sully-sur-Loire ou encore Pithiviers. Chaque établissement aura donc un centre de référence et ce sera à lui d'organiser le déplacements des jeunes vers le centre. Le trajet pourra se faire à pied ou en transport scolaire selon les distances. Dans l'académie d'Orléans-Tours, quelques lycées ont choisi d'organiser une campagne de vaccination in situ sur une période donnée. Mais, ce n'est pas l'option privilégiée.

Des équipes mobiles pourront aussi intervenir

Pour les collèges et lycées plus éloignés d'un centre de vaccination ou qui auront beaucoup de demandes à gérer, l'Agence Régionale de Santé et le Rectorat prévoient la possibilité d'envoyer sur place ou à proximité des équipes mobiles de la Croix Rouge et de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme. Ce sera organisé en lien avec la Préfecture du Loiret. Evidemment, les contours cette campagne, pour les collégiens et lycéens, vont s'affiner dans les jours qui viennent en fonction du nombre d'élèves intéressés.

Dans le Loiret, près de la moitié des jeunes de 12 à 17 ans sont déjà totalement vaccinés

Selon l'Agence Régionale de Santé, 56.000 jeunes sont potentiellement concernés par la vaccination dans le Loiret. Les 2/3 ont déjà reçu au moins une dose et un peu moins de la moitié sont totalement vaccinés.