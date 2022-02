Covid-19 : contaminations en baisse, hospitalisations en hausse dans les Hauts-de-France

Est-ce la fin de la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 ? Le nombre de contaminations est en baisse constante depuis deux semaines dans les Hauts-de-France.

Le taux d'incidence est de 2 499 cas pour 100 000 habitants dans la région. Il a atteint son pic le 24 janvier avec 3 806 cas pour 100 000 habitants. Un record depuis le début de l'épidémie il y a deux ans.

C'est dans le Pas-de-Calais qu'il est le plus élevé avec 2 7119 cas pour 100 000 habitants au 5 février 2022, selon les chiffres de Santé publique France. Le Nord suit avec 2 582 cas, suivi de l'Aisne avec 2 529 cas et de la Somme avec 2 274 cas. L'Oise fait figure de meilleur élève de la classe avec 1 988 cas pour 100 000 habitants.

Hospitalisations en hausse

Les effets ne se font pas encore sentir à l'hôpital dans les Hauts-de-France. Le nombre d'hospitalisations augmente toujours. 2 787 personnes sont hospitalisées dans la région au 8 février 2022 selon les chiffres de Santé publique France. C'est 183 de plus en une semaine. Mais ce n'est pas un record. Il y a eu davantage d'hospitalisations lors des précédentes vagues de l'épidémie.

On note une relative stabilité en réanimation. 307 patients sont en soins critiques, soit 16 de plus en sept jours. On est loin du pic du 25 avril 2021. 718 patients étaient en soins critiques à cette date. Aujourd'hui, il y a moins de formes graves. Pour les médecins, c'est l'effet de la vaccination. Le variant Omicron est aussi moins virulent.

Dans les Hauts-de-France, on compte 151 décès en une semaine. L'épidémie de coronavirus a fait plus de 10 000 morts à l'hôpital en deux ans dans la région.

La vaccination

La vaccination se poursuit dans la région. Plus de 3,3 millions de personnes ont reçu leur dose de rappel. Cela représente 57% des habitants. Les Hauts-de-France font un petit peu mieux que le niveau national. A l'inverse, environ 1 million de personnes ne sont pas du tout vaccinées.