Covid-19 : dans cette entreprise de la Mayenne, le télétravail est devenu une habitude

Un nouveau protocole sanitaire dans les entreprises est entré en vigueur ce lundi 29 novembre alors que l'épidémie de Covid-19 reprend de la vigueur. La ministre du travail Elisabeth Borne demande notamment aux entreprises de mettre en place une distance de sécurité de deux mètres entre chaque salarié lors des repas. Evidemment, le port du masque reste obligatoire. En revanche, les règles du télétravail ne changent pas. Il n'est pas obligatoire mais reste très fortement recommandé. Chez HRV, une entreprise mayennaise, le télétravail est devenu une habitude depuis le tout premier confinement de mars 2020.

"Maximum 3 jours par semaine"

Le télétravail est apprécié par une grande partie des 35 salariés de la société spécialisée notamment dans la réalité virtuelle. Certains jours 70% d'entre eux restent à la maison comme Jonathan qui habite Nuillé au sud de Laval. Pour lui, c'est maximum 3 jours par semaine depuis son salon : "Je trouve que ça permet de se recentrer sur certaines activités, il y a une liberté et puis cela permet d'éviter les bouchons parfois le matin" sourit-il. C'est donc plutôt le côté pratique que le coronavirus qui incite au télétravail. Chez HRV, il fonctionne bien alors Arnaud Cosson, le directeur, ne veut pas y mettre fin : "Tout le monde est équipé d'ordinateurs portables donc ils ont le matériel de l'entreprise et puis ils ont accès à toutes les ressources. Il n'y a pas d'impact sur le fonctionnement ni sur la productivité".

Le télétravail est souple et à la carte. Certains salariés peuvent télétravailler quatre ou cinq jours - Arnaud Cosson

Des salariés libres de télétravailler ou non

Chaque employé est libre de télétravailler ou non dans l'entreprise HRV. Heureusement pour Anthony chef de projet. Il préfère largement rester au bureau : _"Il y a de collègues, sinon on est tout seul. On peut parler avec eux via des outils de communication mais ce n'est pas pareil". _Anthony qui espère que le télétravail ne sera pas rendu obligatoire dans les prochaines semaines par le gouvernement. Arnaud Cosson assure être prêt au cas où l'exécutif prend une telle décision.