Fermeture des bars à 21h, annulation des vide-greniers... Les principales annonces du Préfet du Calvados

tait.Le préfet du Calvados a fait le point ce vendredi matin sur la diffusion de la Covid-19 dans le département. Philippe Court é entourée de Magali Jacquet, directrice déléguée départementale de l'agence régionale de santé Normandie et d'Olivier Paz, le président de l'Union amicale des maires. Le Calvados devrait passez en "rouge écarlate", en zone d'alerte renforcée. Plusieurs mesures restrictives ont été annoncées par les autorités.

Dans le Calvados, le seuil est dépassé pour le taux d’incidence sur les plus de 65 ans, on frôle le seuil pour le taux d’occupation des lits de réanimation, et on est limite sur le taux d’incidence globalement sur le département. En conséquence, lundi, veille du conseil national de défense, on analysera la situation, pour savoir si on reste dans un état d’urgence sanitaire simple ou avec couvre-feu. Philippe Court, préfet Calvados

Les mesures nationales © Radio France - Nolwenn Le Jeune

En complément des mesures nationales, des mesures locales sont applicables à compter de demain midi dans le Calvados. Retrouvez-les ci-dessous :

Les mesures locales © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Parmi les mesures appliquées à partir de ce samedi midi : pas plus de 1000 personnes sur les événements publics, les vide-greniers, foires à tout et les fêtes foraines sont interdites. Les marchés, eux, seront "dé-densifiés" avec deux mètres entre chaque stand. Concernant les débits de boisson, le Préfet annonce la fermeture tous les jours au plus tard à 21 heures sur l’ensemble du département. Plus aucun client ne devra être accueilli dans les restaurants après 22 heures (idem pour la vente à emporter sauf les livraisons qui restent possible après 22 heures) mais « les clients pourront terminer leur repas » précisent les autorités. La diminution d’un tiers de la jauge dans bars et restaurants est conservée.

Du changement pour le sport amateur

Fermeture des vestiaires collectifs et des douches collectives dans les gymnases, piscines, salles de fitness, stades et hippodromes (sauf pour sportifs professionnels et de haut niveau). Quels sont les délais d'application ? Ils varient légèrement : les mesures sont applicables à partir de demain, sauf pour les marchés (à partir de mardi) et pour les locations de salles, elles sont encore acceptées pour ce week-end, mais pas après.

Les mesures sont applicables sur l’ensemble du département parce que l’épidémie galope assez vite, et qu’on s’apprête à accueillir 300 000 touristes pendant les vacances. Philippe Court préfet Calvados

Pour Magali Jacquet, déléguée territoriale de l’ARS dans le Calvados : « le virus circule de plus en plus. Il faut réduire toutes les occasions, que ce soit à titre privé ou dans la sphère publique, qui peuvent mettre en difficulté les gestes barrières. » Les mesures seront réexaminées lundi en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.