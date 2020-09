Covid-19 : dans le Loir-et-Cher, Emmanuel Macron appelle à "redoubler d'attention" envers les personnes âgées

Arrivé dans un Ehpad de Bracieux dans le Loir-et-Cher, en début d'après-midi ce mardi, le chef de l'état appelle à "redoubler d'attention" envers les personnes âgées, qui sont "plus fragiles et plus exposées" au Covid-19.