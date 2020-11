Covid-19 dans le Poitou : après son hospitalisation, Colette reprend goût à la vie "en chantant"

Au printemps dernier, lors du premier confinement, des mamies poitevines comme Colette faisaient le buzz grâce une vidéo parodiant un clip du rappeur Soprano. Six mois plus tard, l'Ehpad La Brunetterie de Sèvres-Anxemont, près de Poitiers, n'a plus le cœur à chanter. La maison de retraite a connu un important cluster de Covid-19 à la mi-octobre. Huit résidents sont décédés et 59 des 80 pensionnaires ont été contaminés. "Là, on commence juste à sortir la tête de l'eau", confie la directrice Céline Bigeau.

"Maintenant c'est que des mauvais souvenirs !" (Colette)

Parmi les résidents atteints du coronavirus, il y a Colette qui fredonnait encore en mai dernier du Luis Mariano. Elle qui chante d'habitude comme Le Rossignol de son idole raconte avoir perdu un temps sa joie de vivre.

"J'ai eu peur, j'étouffais, je n'arrivais plus à respirer et je sentais que je m'en allais."

Placée sous assistance respiratoire dans une chambre à part de l'Ehpad, Colette présente malgré tout des complications pulmonaires, ce qui convainquent le docteur et une infirmière de la maison de retraite de la faire hospitaliser au CHU de Poitiers.

Après quelques jours de prise en charge à la Milétrie, la retraitée retrouve sa chambre et "ses copines". "Je fais du vélo (d'appartement), je fais du coloriage, je fais du tricot et le moral va mieux !"

Colette espère que son témoignage pourra aider d'autres malades à surmonter le Covid-19. "Quand c'est possible, même si ce n'est pas toujours évident, il faut se battre, pour voir ensuite l'avenir !" Et pour montrer qu'elle a retrouvé sa vitalité d'antan, Colette entonne le premier couplet de "La java bleue" de Fréhel.