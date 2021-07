Covid-19 dans les Landes : des clusters surtout dans les campings et restaurants

La situation sanitaire se dégrade dans les Landes. Ce mardi 27 juillet, le taux d'incidence est désormais de 274 cas pour 100 000 habitants. Il a été multiplié par sept depuis début juillet et une trentaine de clusters sont observés, principalement dans les campings, bars et restaurants.

Comme dans presque tous les départements touristiques, la pandémie de Covid-19 connait un nouveau rebond dans les Landes. En l'espace de 4 jours, selon Santé Publique France, le taux d'incidence est passé de 124 à 274 cas pour 100 000 habitants, contre seulement 44 cas au 15 juillet. Sous l'effet du brassage important de la population, "la situation devient compliquée et difficilement contrôlable" observe Didier Couteaud, directeur départemental de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du département des Landes.

Une remontée du taux d'incidence qui, pour l'instant, ne s'observe pas encore dans les hôpitaux où la situation semble stable. "Nous n'avons pas de visibilité, pas de modèle. Il faut encore attendre deux semaines pour voir si la remontée du taux d'incidence a des conséquences dans les hôpitaux", explique Didier Couteaud. Pour l'heure, dix personnes sont hospitalisées en raison du Covid dans les Landes et trois sont en réanimation et "sur les 3 personnes en réanimation, aucun n'est vacciné" fait remarquer le directeur départemental de l'ARS.

Le covid-19 se propage dans de nombreux campings, bars et restaurants du littoral Landais. L'ARS dénombre 30 clusters, ce mardi 27 juillet. "60% des clusters viennent des camping, bar et restaurants" note Didier Couteaud.

Les plus hauts taux de contamination sont observés sur le littoral. Sur la côte landaise, alors que la saison estivale bat son plein, la reprise de l'épidémie perturbe le fonctionnement de certains établissements. A Soorts-Hossegor, trois bars ou restaurants ont été obligés de fermer ces derniers jours. Ces établissement expliquent sur leur page Facebook que des cas de Covid-19 ont été découverts au sein du personnel et sont obligés de fermer pour une semaine.

L'inquiétude pour la suite de la saison estivale

Le président départemental de l'Union des Métiers des industries de l'hôtellerie (UMIH) des Landes, Alain Bretelle regrette cette situation : "On nous taxe d'être les gros pourvoyeurs du Covid, pour l'instant, c'est surtout qui subissons. Face à cette situation, certains patrons n'en dorment pas, ils me le disent". Le représentant de l'UMIH s'inquiète pour la suite de la saison, on ne serait qu'au début d'une vague de fermetures de restaurants et bars "Le taux d'incidence augmentant, les risques augmentent pour notre personnel et donc on pourrait être amené à fermer progressivement les uns après les autres".

Et cette inquiétude est alimentée par une pénurie de saisonniers : "Pour les établissements ayant assez de personnels, ils devraient continuer de pouvoir tourner mais encore ça va pas durer bien longtemps car on était déjà en pénurie de personnels donc le renfort n'est pas possible. Si vous avez 4 personnes en cuisine, si 2 sont cas contacts, vous ne pouvez pas tenir la semaine, c'est pas possible donc vous fermez", prévient le président de l'UMIH des Landes.

De quoi remettre sur la table la question de la vaccination obligatoire du personnel. "Le personnel qui ne veut pas se faire vacciner, il va avoir 10 jours de congés payés par la Sécurité sociale mais pendant ce temps, le patron du restaurant est obligé de fermer", déplore Alain Bretelle. Du côté des salariés aussi, l'étau se resserre. A partir du 30 août, les salariés des établissements recevant du publics, seront dans l'obligation de fournir un pass sanitaire pour pouvoir travailler. A défaut, ils ne seront finalement pas licenciables mais pourront être reclassés ou voir leur contrat de travail suspendu. Mais le temps de vacciner complètement tout le personnel - autrement dit, selon un délai de 3 semaines minimum - la saison pourrait être définitivement perdue d'après Alain Bretelle.