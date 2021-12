Covid -19 : dans les pharmacies, rush sur les tests antigéniques à quelques jours des fêtes

Ca y est les vacances ont commencé ! Période de fêtes de fin d'année qui riment avec retrouvailles en famille. Parfois plusieurs générations réunies et au milieu de tout ça, la menace du Covid-19 ! Le gouvernement encourage les Français à se faire tester alors devant les officines les files d'attente s'allongent pour la réalisation de tests antigéniques.

Dans la petite tente installée sur le bord du trottoir, les clients défilent les uns après les autres, tous pour le même motif : Noël en famille !

"Mieux vaut prévenir que guérir!", rigole Axelle. Prévoyance aussi pour Geoffrey, qui attend son tour juste derrière elle : "Je retrouve mes parents qu'on une soixantaine d'années, je pars en vacances demain avec eux donc on en profite pour être en sécurité."

Premier test mais pas le dernier pour Khira qui compte bien se faire tester avant chaque repas de famille : "Comme il y a plusieurs réunions, qu'on voit plusieurs côtés de la famille, oui il faut absolument le faire."

En combinaison de protection, gants et visière en plastique, c'est Philippine qui réalise les tests. Depuis une semaine, ses journées sont longues : "C'est vrai que ça fait un peu travail à la chaine, on n'arrête pas. C'est parfois fatiguant et surtout les dimanches qui sont vraiment des grosses journées où on fait 220 tests dans la journée."

Et dans toutes les pharmacies on s'attend à un pic d'affluence le jour J ou la veille de Noel. Eric Myon est secrétaire général de l'union nationale des pharmaciens de France : "Les équipes sont fatiguées, elles aimeraient bien, elles aussi, avoir droit à des congés mais pour l'instant on est au front. Avec ça il faut quand même aussi continuer à vacciner et continuer nos activités pharmaceutiques"

Les pharmaciens conseillent d'anticiper : toutes les officines ne seront pas ouvertes le 24 décembre.