Coronavirus : à Paris les quais de Seine restent ouverts mais sous haute surveillance

Les quais de Seine restent ouverts à Paris. Ils étaient pourtant menacés après la mise en garde du Premier ministre sur les risques posés par les attroupements sans respect des gestes barrières. La préfecture de police a décidé de les mettre sous haute surveillance et il pourront être évacués.

La préfecture de police de Paris veut plus d'attroupement

La situation sanitaire n'est pas bonne à Paris et en Ile-de-France. Le virus circule beaucoup et dans les hôpitaux la pression est très forte.

Pour tenter de ralentir la propagation du virus, la préfecture de police de Paris a pris une série de nouvelles mesures qui prennent effet dès ce vendredi soir.

Les quais ne ferment pas mais ils pourront être évacués

Les quais restent ouverts mais, indique le communiqué de la préfecture de police de Paris, il faut limiter "les regroupements de personnes dans l’espace public, sans limiter, en journée, la liberté d’aller et venir." En clair, pas d'interdiction d'accès aux berges de Seine mais les consignes aux policiers sont strictes.

Si les forces de l’ordre constatent des regroupements de personnes dans lesquels le respect des gestes barrières ne peut être garanti, notamment sur les berges de la Seine et dans les parcs et jardins, elles devront les évacuer, indique le préfet de police.

Près de 4400 policiers sur le terrain

La préfecture demande à tous de limiter les contacts et d'éviter les zones très denses.

Elle prévient que les contrôles du respect des gestes barrières, du couvre-feu et des jauges de clients dans les commerces vont être plus nombreux.

Près de 4400 policiers vont être mobilisés tout le week-end dans Paris.

Pas de contacts sociaux à plus de six

La préfecture de police recommande aussi de réduire les contacts sociaux à six personnes et d’éviter tout déplacement hors de l’agglomération parisienne, pour éviter la propagation du virus à d’autres territoires.

Les magasins et centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m² sont déjà fermés au public. A partir de ce vendredi soir, ce seuil est abaissé à 10 000 m².

Les manifestations sur la voie publique pourront être interrompues si les mesures sanitaires ne sont pas respectées.

De nouveaux sites sont interdits à la consommation d'alcool

L'interdiction de consommer de l'alcool dans l’espace public entre 11h00 et 18h00 a été élargie. Elle s’applique désormais et jusqu’au 21 mars aux lieux dans lesquels des regroupements de personnes ne respectant pas les gestes barrières ont pu être observés, autrement dit :

- Les berges de la Seine, sur la rive droite et la rive gauche, entre le pont des Arts et le pont de Sully, les berges de l’île de la Cité, et les berges de l’île Saint-Louis

- Dans l'arrondissement de Paris centre : Place Joachim du Bellay, Fontaine des Innocents, Place du Bourg-Tibourg, Place du marché Saint Catherine, rue des HospitalièresSaint-Gervais, rue des Petits Carreaux

- Dans le 5ème arrondissement : Place de la Constrescarpe

- Dans le 6ème arrondissement : Rue de Buci

- Dans le 7ème arrondissement : Esplanade des Invalides

- Dans le 9ème et 18ème arrondissement : Place Lino Ventura, avenue Trudaine (entre la place Lino Ventura et la rue Turgot), rue des Martyrs (entre la rue La Vieuville et la place Lino Ventura), Place du Tertre, rue Marcadet

- Dans le 10ème arrondissement : le canal Saint-Martin (quais de Jemmapes et de Valmy), rue du Faubourg-Saint-Denis, cour des Petites-Ecuries

- Dans le 11ème arrondissement : Rue du Général Renault, Rue du Général Blaise

- Dans le 14ème arrondissement : Place Flora Tristan