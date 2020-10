Covid-19 : de nouvelles mesures sanitaires en vigueur dans le Cher

À partir du vendredi 23 octobre, des règles sanitaires plus strictes sont appliquées dans le Cher. Le port du masque devient notamment obligatoire dans un périmètre autour des établissements scolaires.

Pas de couvre-feu en Berry mais de nouvelles mesures sanitaires dans le Cher à partir de vendredi 23 octobre. La "circulation active de plus en plus intense du virus dans le département" conduit le préfet du Cher à renforcer les règles. Un nouveau patient a été admis en réanimation, soit un total de six personnes selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé.

Parmi les nouvelles règles qui vont entrer en vigueur jusqu'au 20 novembre, l'obligation du port du masque est étendue pour les personnes de 11 ans et plus :

Sur les marchés et les fêtes foraines

Dans un périmètre de 50 mètres autour des crèches, des établissements d’enseignement, des centres de formation, publics et privés

Dans les espaces extérieurs des zones commerciales

Dans les espaces d’attente extérieurs des transports en commun et des gares

À noter que la jauge pour les rassemblements de grande ampleur est limitée à 1 500 personnes.