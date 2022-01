Covid-19 : défilé néonazi en marge de la manifestation anti-pass vaccinal

Ils ne sont pas passés inaperçus. Habits sombres, cagoules sur la têtes pour la plupart et bras levé, environ 200 néonazis se sont donnés rendez-vous, à l'appel du groupuscule Génération identitaire - pourtant dissous en mars 2021 - pour honorer Sainte Geneviève, sainte de Paris, rapporte la journaliste indépendante Daphné Deschamps. Une banderole "les libertés ne s'octroient pas, elle se prennent" a notamment été déployée en tête de cortège.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Durant ce défilé, certains membres identifiés comme faisant partie des Zouaves, autre groupuscule d'extrême droite dissous notamment après l'agression de membres de SOS Racisme lors du meeting d'Eric Zemmour à Villepinte, ont brûlé à l'aide de fumigènes un drapeau européen.

Le cortège a ensuite convergé en direction de la rue la montagne Sainte-Geneviève pour honorer la "marche de la fierté parisienne", marche qui n'a rien à voir avec celle organisée, traditionnellement, par la communauté LGBT, puisque celle-ci a été menée par quelques membres du groupe Civitas, qui se définit sur son compte Twitter comme "Mouvement politique inspiré par le droit naturel et la doctrine sociale de l'Église catholique". Des slogans tels que "on est chez nous » et « Paris populaire, Paris identitaire" ont été scandés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une équipe de l'AFP agressée lors de la manifestation des Patriotes

En marge de la manifestation anti pass vaccinal organisée par le parti de Florian Philippot, les Patriotes, une équipe de l'AFP - deux journalistes ainsi que des agents de sécurité - a été menacée de mort et agressée. "Après de premières prises de vues réalisées sans encombre, la situation s'est tendue après le départ du cortège au niveau du Palais de Tokyo, lorsque environ 150 individus, identifiés comme étant d'extrême droite par les journalistes, sont arrivés près de l'équipe. Un individu cagoulé avec un mégaphone a déclaré : "C'est l'AFP, niquez-les ces fils de pute". A cet appel, au moins une cinquantaine de personnes s'est dirigée vers la vidéaste. Les agents de protection se sont interposés, permettant aux deux JRI de prendre la fuite", peut-on ainsi lire sur le compter Twitter de l'agence française.

L'AFP rapporte que ses agents de sécurité ont ensuite été frappés, notamment à coups de matraque, alors qu'ils protégeaient la vidéaste, rattrapée par une vingtaine de manifestants. Les gardes et les journalistes rapportent avoir été menacés de mort. L'Agence France Presse étudie "la possibilité d'engager des poursuites contre de tels actes inadmissibles".