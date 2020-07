Covid-19 : dépistage massif sur le Montargois après la découverte de 48 cas positifs

Un dépistage massif doit débuter ce samedi 4 juillet dans le Montargois, après la découverte de 48 cas postitifs à la Covid-19.

Une fête de famille à Châlette

Tout a commencé il y a trois semaines lorsque deux familles ont fait une fête à Châlette-sur-Loing, alors que l'un des invités était contaminé. "Au départ il n'y avait qu'une personne contaminée, puis une semaine après une quinzaine de cas, puis trente-deux et aujourd'hui nous en sommes à 48 cas. Ça a fait boule de neige." explique Benoît Digeon, le maire de Montargis.

Trois communes touchées

Les cas se multipliant, dans les écoles notamment, les dépistages ont commencé le 21 juin dernier dans le Montargois : "il faut essayer de contenir ces contaminations, de garder séparément les gens contaminés des gens sains, mais je ne pense pas qu'on s'y soit pris trop tard." Et d'ajouter : "avec l'ARS nous avons décidé jeudi, de mettre en place des points de dépistage dans les trois communes touchées, c'est-à-dire Montargis, Châlette-sur-Loing et Villemandeur. A Montargis nous étions prêts à commencer dès ce vendredi mais l'ARS ne pouvait pas."

Dépistage massif gratuit

Et ce dépistage massif et gratuit doit commencer à partir de samedi 4 juillet à Montargis et Amilly, toute la journée. Benoît Digeon, qui a participé à la mise en place de ces points de dépistage explique : "ce dépistage a pour but d'être massif, on a mis des affiches aux entrées des immeubles, dans les commerces, sur la page Facebook de la ville de Montargis. Les gens n'ont qu'à venir avec leur carte vitale, leur pièce d'identité ou même sans et ils pourront faire gratuitement un test naso-pharyngé et avoir les résultats dès le lendemain."

Laboratoire privé

Ces dépistages massifs seront réalisés, tout au long de la semaine sur les trois communes, par le laboratoire privé Médibio. Les dépistages se feront dans la Salle des Anciens Combattants à Montargis pendant toute la semaine. Les dépistages ne débuteront à Châlette-sur-Loing qu'à partir de dimanche et se poursuivront toute la semaine. Enfin, les dépistages ne commenceront que lundi et auront lieu toute la semaine à Villemandeur dans une annexe de la mairie.

Les gens pourront également se rendre au Centre hospitalier de l'agglomération montargoise, à Amilly, pour réaliser un test gratuitement, mais seulement ce week-end.

Samedi 4 juillet

Salle des Anciens Combattants, 16 - 18 rue Carnot à Montargis , de 10h à 19h.

, de 10h à 19h. Centre Hospitalier de l'agglomération montargoise, 658 rue des Bourgoins à Amilly, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Dimanche 5 juillet

Salle des Anciens Combattants, 16 - 18 rue Carnot à Montargis , de 10h à 19h.

, de 10h à 19h. Centre Hospitalier de l'agglomération montargoise, 658 rue des Bourgoins à Amilly , de 10h à 12h et de 14h à 16h.

, de 10h à 12h et de 14h à 16h. Ecole Miriam Makeba, 1 bis rue de la Folie à Châlette-sur-Loing, de 10h à 16h30.

Lundi 6 au vendredi 10 juillet