Covid-19 : des cadeaux et un repas de Noël différent pour des seniors, près de Mulhouse

Un Noël pas comme les autres en 2020. A la résidence service seniors Domitys à Kingersheim, près de Mulhouse, il y a eu distribution de cadeaux, comme chaque année. Mais à cause de l'épidémie de Covid-19, il a fallu aussi respecter les gestes barrières et les règles de distanciation, lors du traditionnel repas du 25 décembre.

Par ailleurs, certains résidents n'ont pas eu de visite de leurs proches. Par précaution, des familles ont décalé leur date de retrouvailles.

Un repas du 25 décembre à l'heure de la Covid-19

Tout a été mis en oeuvre par l'équipe et la direction pour passer un jour de Noël le plus festif possible. Tout le personnel était déguisé aux couleurs de Noël. Il y avait dans toute la résidence les sapins et les guirlandes.

Le cadeau : un plaid pour les résidents © Radio France - Guillaume Chhum

Une quarantaine de résidents a pu profiter du repas. Les cadeaux ont été distribués avant le dessert, un plaid pour tout le monde. Tout a été mis en place pour respecter les gestes barrières : " On a laissé une chaise entre les résidents. Ils peuvent parler entre eux, mais il y a toujours la distance nécessaire entre chaque personne. Il ne sont pas face à face, pour éviter les risques," détaille Madeleine Heitz, la directrice de l'établissement.

Moment apprécié des résidents

Un repas apprécié par les convives. " Entre le confinement et les rares moments où on l'on est ensemble. C'est une chance d'être là avec tout le monde," confie Florence, une résidente.

L'ambiance était plutôt festive © Radio France - Guillaume Chhum

"Je ne suis pas avec ma ma famille, alors que je pouvais les voir seulement pendant cette période de Noël. Heureusement, le personnel de la résidence habille le vide qu'il y a, je verrai ma famille plus tard", savoure Suzanne. Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, les mêmes mesures de précaution seront prises. Ce sera un réveillon en musique, avec le groupe Envie2Music.